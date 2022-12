MAX GAZZÈ: parte ad Ottobre 2023 un tour nei teatri tra Italia e Europa

“Il teatro è la casa di tutte le storie e questa sarà la mia”. Un tour nei teatri tra Italia e Europa e un nuovo disco: Max Gazzè annuncia il suo ritorno discografico e live nell’autunno del 2023 con un progetto a tutto tondo che lo vedrà esibirsi anche sui palchi dei grandi teatri internazionali.

Cresciuto tra Belgio, Francia e Inghilterra, Gazzè ha da sempre la naturale propensione a mescolare le sue radici italiane con le suggestioni musicali internazionali.

Insieme ai suoi musicisti di sempre, l’artista il prossimo autunno sarà così impegnato con un tour che si preannuncia palcoscenico perfetto per i suoi suoni, che in Europa approderanno anche a Barcellona, Praga, Bruxelles, Berlino, mentre in Italia sono già in programma doppie date a Milano, Roma, Torino, Bologna e Cagliari.

Il tour partirà il prossimo 7 ottobre da Bruxelles e, in un calendario ancora in aggiornamento, le date già in programma sono:

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/maxgazze23

7 ottobre Bruxelles – Teatro Lumen

11 ottobre Praga – Teatro Palac Akropolis

13 ottobre Berlino – Teatro Heimathafen

20 ottobre Barcellona – Teatro Paral·lel 62

28 ottobre Assisi – Teatro Lyrick

3 novembre Catania – Teatro Metropolitan

5 novembre Palermo – Teatro al Massimo

10 novembre Milano – Teatro Lirico

11 novembre Milano – Teatro Lirico

17 novembre Cagliari – Teatro Massimo

18 novembre Cagliari – Teatro Massimo

21 novembre Firenze – Teatro Verdi

22 novembre Genova – Politeama Genovese

23 novembre Torino – Teatro Colosseo

24 novembre Torino – Teatro Colosseo

2 dicembre Pescara – Teatro Massimo

3 dicembre Isernia – Auditorium Unità D’Italia

4 dicembre Taranto – Teatro Fusco

5 dicembre Lecce – Teatro Politeama Greco

13 dicembre Bologna – Teatro Duse

14 dicembre Bologna – Teatro Duse

16 dicembre Senigallia – Teatro La Fenice

29 dicembre Roma – Auditorium Parco della Musica

30 dicembre Roma – Auditorium Parco della Musica

