MARLENE KUNTZ: annunciato il tour “Marlene suona Il Vile” per festeggiare i 30 anni dell’album “Il Vile”

Dopo il successo del tour per festeggiare i 30 anni del loro disco d’esordio, diventato una vera e propria festa di compleanno collettiva, i Marlene Kuntz danno appuntamento al loro pubblico nel 2026 con il tour “Marlene Kuntz suona Il Vile”, in cui la band riporterà dal vivo, città dopo città, tutta la potenza di un album che ha segnato un’intera generazione.

Marlene Kuntz suona Il Vile

Le date del tour “MARLENE KUNTZ SUONA IL VILE”, organizzato da Kashmir Music:

5 MARZO – THE CAGE – LIVORNO

7 MARZO – MAMAMIA – SENIGALLIA

12 MARZO – NEW AGE – TREVISO

19 MARZO – ESTRAGON – BOLOGNA

20 MARZO – ORION – ROMA

25 MARZO – HALL – PADOVA

26 MARZO – ALCATRAZ – MILANO

27 MARZO – VIPER – FIRENZE (C/o CdP Grassina)

9 APRILE – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO

16 APRILE – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

18 APRILE – DEMODÉ – BARI

Con “Marlene Kuntz suona Il Vile”, la band intraprende un percorso celebrativo che trascende la semplice natura del live: un rito collettivo che a trent’anni dall’uscita restituisce al pubblico l’impatto incandescente di un disco che ha inciso in profondità la memoria culturale del nostro Paese.

Quando vide la luce, il 26 aprile 1996,Il Vile fu come uno squarcio improvviso nel cielo musicale italiano: chitarre che graffiavano l’aria con distorsioni taglienti, linee melodiche che si muovevano tra ombra e luce, parole che cadevano come pietre e al tempo stesso si sollevavano come visioni poetiche. Inserito da Rolling Stone Italia nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, con questo album i Marlene Kuntz seppero trasformare inquietudine e fragilità in una lingua nuova, dove il dolore diventava bellezza, la rabbia lirica, l’angoscia canto corale. Una scrittura che aprì uno squarcio nell’immaginario collettivo, trasformando l’intimo tormento in esperienza condivisa.

Ogni brano di Il Vile è un mondo a sé: c’è l’impatto elettrico che scuote il corpo, la dolcezza che arriva all’improvviso a spiazzare, l’alternanza di furia e silenzi sospesi, come se la musica seguisse i battiti di un’anima inquieta. Non è un disco da ascoltare soltanto: è un’esperienza che si attraversa, tra graffi e carezze, tra vertigini e abbandoni.

A trent’anni di distanza, quell’urgenza non si è affievolita: anzi, risuona con ancora maggiore lucidità, dimostrando che Il Vile non appartiene a un’epoca conclusa, ma continua a dialogare con il presente. Le sue parole parlano alle disillusioni contemporanee, le sue chitarre gridano ancora contro il vuoto, le sue atmosfere offrono uno specchio alle inquietudini di oggi.

In questi tre decenni i Marlene Kuntz hanno dato vita a tournée che li hanno portati oltre i confini nazionali, con concerti in tutta Europa, consolidando una dimensione internazionale che ha reso il loro nome familiare anche al pubblico europeo. Recentemente, dopo aver celebrato i trent’anni di Catartica con una serie di concerti memorabili, accolti da un entusiasmo straordinario che ha confermato la loro capacità di trasformare ogni anniversario in un evento collettivo e irripetibile, hanno coronato il sogno di portare in scena il proprio repertorio musicale con il prestigioso accompagnamento di un’orchestra sinfonica, diretta da Rodrigo D’Erasmo, musicista e direttore d’orchestra di straordinario talento, che ha aggiunto il suo tocco unico e visionario al progetto.

Celebrare Il Vile nel 2026 significa ridare corpo e respiro a quella fiamma originaria, farla vibrare di nuovo davanti a un pubblico che non smette di riconoscersi in quelle note. Queste date saranno dunque l’occasione perfetta per celebrare un disco che continua a bruciare come brace viva nel cuore del rock italiano.