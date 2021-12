MANUEL AGNELLI: a Maggio in concerto a Roma e Milano

Dopo l’uscita dei due nuovi brani inediti “La Profondità degli Abissi” e “Pam Pum Pam”, inclusi nella colonna sonora del film dei Manetti bros. “Diabolik”, e la speciale performance sul palco di X Factor di ieri sera, Manuel Agnelli annuncia due date dal vivo!

Nel 2022 il frontman degli Afterhours salirà sul palco dell’Atlantico di Roma e dell’Alcatraz di Milano presentando uno show in elettrico pieno di energia ed emozione.

MANUEL AGNELLI – CLUB 2022

17.05.2022 ROMA, Atlantico

19.05.2022 MILANO, Alcatraz



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/manuelagnelli2022

Apertura porte ore 19:00

Inizio show ore 21:00



Prezzo del biglietto in prevendita € 30,00 + d.p.

Prezzo in cassa la sera dello show € 35,00

Manuel Agnelli (cantautore, musicista e produttore discografico) è da sempre un punto di riferimento della scena alt-rock italiana, sia come solista che in qualità di leader degli Afterhours. La band, fondata nel 1985 da Manuel stesso, è tuttora in attività. Come produttore artistico, ha lavorato con artisti seminali tra cui Massimo Volume, La Crus, Cristina Donà e Scisma; ha inoltre creato realtà culturali importanti come il Tora! Tora! Festival e il polo artistico Germi oltre che autore e conduttore del programma televisivo Ossigeno (Raitre). È inoltre giudice di X Factor in varie stagioni del programma, tra cui quella attualmente in onda su Sky Uno.

