LUCIO CORSI: annunciato il Club Tour 2025 in partenza da Aprile

Lucio Corsi annuncia oggi il Club Tour 2025, prodotto da Magellano Concerti, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane nel mese di aprile.

L’artista parteciperà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (11-15 febbraio 2025), in gara per la prima volta, con il brano “Volevo essere un duro”.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4fArEgE

“Ad aprile ripartono i concerti. Inseguire le canzoni di città in città è senza dubbio la cosa che amo di più, è la cosa che sogno da quando ero bambino.” dichiara Lucio “Salire sul palcoscenico vuol dire incontrare la musica, come dice Paolo Conte in “Alle prese con una verde milonga”. Inoltre ogni palco è un trampolino verso un’altra realtà, lassù riesco davvero ad immaginare di essere qualcos’altro.”

Cantautore toscano, Lucio Corsi riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima. Il 12 novembre ha pubblicato il suo nuovo singolo “Tu sei il mattino” (Sugar Music), accompagnato anche dal videoclip, diretto da Tommaso Ottomano e con la partecipazione straordinaria di Carlo Verdone. Nel 2024 è stato anche fra i protagonisti di “Vita da Carlo – Terza Stagione” la serie televisiva di e con Carlo Verdone, disponibile in esclusiva su Paramount+ e presentata in anteprima alla 19esima Festa del Cinema di Roma – in cui il singolo “Tu sei il mattino” ha un ruolo molto particolare.

LUCIO CORSI CLUB TOUR 2025

13 aprile 2025 – Bologna – Estragon

15 aprile 2025 – Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

16 aprile 2025 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

18 aprile 2025 – Roma – Largo Venue

23 aprile 2025 – Napoli – Casa Della Musica

28 aprile 2025 – Padova – Hall

29 aprile 2025 – Milano – Alcatraz

