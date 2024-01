LOVEBITES: la band power metal di Tokyo in concerto il 19 giugno 2024 a Milano

Paragonate da Metal Hammer a Iron Maiden e Rage, arrivano per la prima volta in Italia dal Sol Levante le Lovebites, la band power metal tutta al femminile che ha rapidamente conquistato gli appassionati del genere. L’appuntamento è per mercoledì 19 giugno 2024 al Legend Club di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3HfbIls

Le Lovebites si formano a Tokyo nel 2016 dall’unione di Asami (voce), Midori e Miyako (chitarre), Miho (basso) e Haruna (batteria). Per l’EP di esordio The Lovebites EP collaborano con i finlandesi Mikko Karmila e Mika Jussila, conosciuti per i loro lavori con Nightwish, Children of Bodom e Amorphis. A questa uscita segue il full length Awakening From The Abyss che consente alla band di imbarcarsi per la prima volta in una serie di concerti nel Regno Unito. Nel 2018 le Lovebites pubblicano altri due lavori, Battle Against Damnation e Clockwork Immortality, che ottengono l’attenzione della critica internazionale e fanno vincere alla band il titolo di Best New Band ai Metal Hammer Golden Gods Awards. Dopo una pausa di un anno e l’addio da parte della bassista Miho – sostituita da Fami – a febbraio 2023 la formazione pubblica il quarto album in studio Judgement Day, che arriva alla posizione numero 5 delle classifiche Oricon e Billboard Japan.

Le Lovebites hanno alle spalle anche un’intensa attività live: oltre ai tour da headliner, la band ha partecipato a una lunga serie di festival – tra i quali Vans Warped Tour Japan 2018, Headstrong Fes.18, Wacken Open Air, Download Festival, Graspop Metal Meeting e Bloodstock Open Air – e ha aperto i concerti per Arch Enemy, DragonForce e Halestorm.

LOVEBITES

Mercoledì 19 Giugno 2024 – MILANO

Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Posto unico in piedi:

€ 20,00 + prev.

€ 25,00 in cassa la sera del concerto

Inizio concerti h. 21:00