LOSTATOBRADO: sabato 24 gennaio al Locomotiv Club di Bologna il release party di “Ahimè”

Sabato 24 gennaio al Locomotiv Club di Bologna LOSTATOBRADO presenta per la prima volta dal vivo Ahimè, il nuovo album uscito il 12 dicembre per Locomotiv Records. Ingresso up to you riservato ai soci AICS.

Uno speciale release party per immergersi nella dimensione sonora unica della band bolognese composta da Alessio Vanni, Lorenzo Valdesalici e Lorenzo Marra, che dal vivo diventa un vero e proprio rito collettivo e condiviso, uno scambio reciproco.

Ahimè è un viaggio personale e collettivo tra musica e immagini, per riabbracciare la nostra essenza e quella del mondo.

Un disco sperimentale e intenso, instabile e drammatico, attraversato da una costante tensione musicale ed emotiva.Con sguardo lucido e disincantato, a tratti tragicomico, Ahiméracconta la realtà con la sua stessa voce e disegna un paesaggio sonoro stratificato, inquieto ed evocativo, grazie a quella che il gruppo definisce musica elettroacustica post-agricola:un’etichetta-non etichetta che vuole descrivere un sound originale e figlio del suo tempo, che si muove tra elettronica, sperimentazione e cantautorato, attraversato da suggestioni cinematografiche e ricco dicampionamenti inediti (da stormi di oche a clacson e richiami da cacciatore, da un’ocarina a un organo mesotonico del 1551).

Un amalgama sorprendente e suggestivo frutto di un lungo e meticoloso lavoro, che spinge oltre la tradizionale forma canzone, e di un insieme di suggestioni indotte da immagini prodotte dall’intelligenza artificiale sulla base di frasi che descrivono le canzoni, rendendolo un lavoro non solo da ascoltare ma anche da immaginare.

Ahimé è espressione sonora e immaginifica del desiderio di riuscire a vivere nel qui e ora, riscoprendo quel contatto con noi stessi e con la natura che ci circonda, nonostante tutte le incoerenze, incognite e assurdità della contemporaneità. Un elogio alla bellezza della temporaneità della vita, perché è proprio lì che risiede la nostra unicità.

Con le sue otto tracce dalla struttura circolare, Ahimé descrive un mondo allo scompiglio, una caotica messa in scena in cui ognuno sceglie le proprie maschere per recitare le proprie parti.

Quella di Bologna è la prima data del tour, organizzato da Annibale Booking, con cui LOSTATOBRADO presenta Ahimé dal vivo in tutta Italia. Queste le prime date annunciate: il 21 febbraio al Magazzino Parallelo a Cesena, il 21 marzo al Centro Onda d’Urto a Arezzo, il 10 aprile all’Imbarchino del Valentino a Torino, l’11 aprile a Cascina Bellaria a Sezzadio (AL) e il 9 maggio al Circolo Arci Tunnel a Reggio Emilia.

Per informazioni: www.annibale.eu

LOSTATOBRADO – club tour 2025

16.01 – Milano – Circolo Magnolia, opening live dei Kerala Dust

24.01 – Bologna – Locomotiv Club

21.02 – Cesena – Magazzino Parallelo

21.03 – Arezzo – Centro Onda d’Urto

10.04 – Torino – Imbarchino del Valentino

11.04 – Sezzadio (AL) – Cascina Bellaria

09.05 – Reggio Emilia – Circolo Arci Tunnel