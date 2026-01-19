Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

LORNA SHORE: il concerto del 1° febbraio si terrà al Gran Teatro Geox di Padova

Published

Per motivi indipendenti dalla volontà di MC2 Live – a causa di un errore della Kioene Arena nella calendarizzazione degli eventi e vista la concomitanza con la partita di campionato della Lega Pallavolo Serie A – il concerto dei LORNA SHORE del 1° febbraio 2026 si terrà al Gran Teatro Geox di Padova.

Ultimi biglietti in vendita > https://tidd.ly/49uz1Xt

In base ai regolamenti vigenti, gli eventi sportivi hanno priorità e non è stato possibile riprogrammare la partita né mantenere lo spettacolo nella venue originaria.

La responsabilità dell’accaduto è esclusivamente della venue originaria, che ha comunicato l’incongruenza solo in data successiva alla conferma del concerto.
Desideriamo precisare che né il promoter né la band hanno alcuna responsabilità in merito.

Tutti i biglietti già acquistati rimangono validi e non è necessaria alcuna azione da parte degli spettatori. Gli acquirenti di biglietti con posto a sedere riceveranno comunicazione dedicata con la riassegnazione del posto, che garantirà loro una sistemazione equivalente.

Dettagli e orari
17:30 – Apertura porte
18:20 – Humanity’s Last Breath

19:10 – Shadow Of Intent
20:00 – Whitechapel
21:15 – Lorna Shore

Ultimi biglietti in vendita > https://tidd.ly/49uz1Xt

domenica 1° febbraio 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Till Lindemann in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel Till Lindemann in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel

Festival

Graspop Metal Meeting 2025 – un trionfo metal tra tradizione e innovazione

Graspop Metal Meeting 2025 - Leggi il racconto riepilogativo dei 4 giorni di Festival Metal Rock di Dessel ( Belgio )

13/09/2025
Spiritbox in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel Spiritbox in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel

Festival

Graspop Metal Meeting 2025 – Giorno 3: Il metal estremo protagonista del sabato

Graspop Metal Meeting 2025 - Giorno 3, leggi il racconto e guarda le foto delle band che si sono esibite il terzo giorno a...

10/09/2025
Rock Im Park 2025 : la line-up del festival Rock Im Park 2025 : la line-up del festival

Festival

Rock Im Park 2025: il trentennale del festival rock a Norimberga tra pioggia, fango e grandi band

Rock Im Park 2025: tre giorni a Norimberga tra pioggia, fango e show epici di Slipknot, Korn, Bring Me The Horizon, Weezer e tanti...

23/06/2025
Rock Im Park 2025 : la line-up del festival Rock Im Park 2025 : la line-up del festival

Festival

Giorno 3 – Bring Me The Horizon e Weezer salutano il Rock Im Park 2025

Bring Me The Horizon e Weezer chiudono il Rock Im Park 2025 a Norimberga. Metalcore, indie rock e un pubblico in festa.

20/06/2025