LORNA SHORE: il concerto del 1° febbraio si terrà al Gran Teatro Geox di Padova

Per motivi indipendenti dalla volontà di MC2 Live – a causa di un errore della Kioene Arena nella calendarizzazione degli eventi e vista la concomitanza con la partita di campionato della Lega Pallavolo Serie A – il concerto dei LORNA SHORE del 1° febbraio 2026 si terrà al Gran Teatro Geox di Padova.

Ultimi biglietti in vendita > https://tidd.ly/49uz1Xt

In base ai regolamenti vigenti, gli eventi sportivi hanno priorità e non è stato possibile riprogrammare la partita né mantenere lo spettacolo nella venue originaria.



La responsabilità dell’accaduto è esclusivamente della venue originaria, che ha comunicato l’incongruenza solo in data successiva alla conferma del concerto.

Desideriamo precisare che né il promoter né la band hanno alcuna responsabilità in merito.

Tutti i biglietti già acquistati rimangono validi e non è necessaria alcuna azione da parte degli spettatori. Gli acquirenti di biglietti con posto a sedere riceveranno comunicazione dedicata con la riassegnazione del posto, che garantirà loro una sistemazione equivalente.

Dettagli e orari

17:30 – Apertura porte

18:20 – Humanity’s Last Breath

19:10 – Shadow Of Intent

20:00 – Whitechapel

21:15 – Lorna Shore

domenica 1° febbraio 2026 – Padova, Gran Teatro Geox