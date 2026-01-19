LORNA SHORE: il concerto del 1° febbraio si terrà al Gran Teatro Geox di Padova

Per motivi indipendenti dalla volontà di MC2 Live – a causa di un errore della Kioene Arena nella calendarizzazione degli eventi e vista la concomitanza con la partita di campionato della Lega Pallavolo Serie A – il concerto dei LORNA SHORE del 1° febbraio 2026 si terrà al Gran Teatro Geox di Padova.
Ultimi biglietti in vendita > https://tidd.ly/49uz1Xt
In base ai regolamenti vigenti, gli eventi sportivi hanno priorità e non è stato possibile riprogrammare la partita né mantenere lo spettacolo nella venue originaria.
La responsabilità dell’accaduto è esclusivamente della venue originaria, che ha comunicato l’incongruenza solo in data successiva alla conferma del concerto.
Desideriamo precisare che né il promoter né la band hanno alcuna responsabilità in merito.
Tutti i biglietti già acquistati rimangono validi e non è necessaria alcuna azione da parte degli spettatori. Gli acquirenti di biglietti con posto a sedere riceveranno comunicazione dedicata con la riassegnazione del posto, che garantirà loro una sistemazione equivalente.
Dettagli e orari
17:30 – Apertura porte
18:20 – Humanity’s Last Breath
19:10 – Shadow Of Intent
20:00 – Whitechapel
21:15 – Lorna Shore
domenica 1° febbraio 2026 – Padova, Gran Teatro Geox