LOREENA McKENNITT a marzo in concerto a Brescia e Padova

Dopo aver annunciato un lungo tour attraverso Stati Uniti e Canada, oggi Loreena McKennitt rende felici anche i fan del vecchio continente con un tour europeo di 23 date dedicato a The Visit, uno dei suoi lavori più premiati e apprezzati, che farà tappa anche in Italia in due occasioni: mercoledì 20 marzo 2024 al Gran Teatro Morato di Brescia e giovedì 21 marzo al Gran Teatro Geox di Padova.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3P4Da8P

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/JzOv0Q

The Visit Revisited Tour celebra l’anniversario di uscita dell’album del 1992 che ha fatto ottenere a Loreena McKennitt la popolarità a livello internazionale. Per farlo, la cantautrice canadese si farà accompagnare da quattro dei suoi collaboratori storici: Caroline Lavelle al violoncello, Brian Hughes alla chitarra, Hugh Marsh al violino e Dudley Phillips al basso. Il concerto sarà composto da due set: il primo sarà dedicato alle canzoni più famose della carriera della cantautrice, mentre il secondo sarà interamente dedicato ai brani che compongono l’album.

«L’ultima volta che mi sono esibita in Europa era il 2019 e da allora sono successe molte cose. Sarà magnifico tornare la prossima primavera e poter incontrare di nuovo i volti familiari che mi sono mancati durante questo periodo turbolento», dichiara la McKennitt.

L’eclettico mix di pop, folk e world music di ispirazione celtica ha fatto vendere a Loreena McKennitt oltre 14 milioni di album in tutto il mondo. I suoi lavori hanno ottenuto certificazioni di oro e platino in 15 paesi di quattro continenti. La cantautrice è stata candidata per due volte ai Grammy Awards e ha vinto due Juno Awards e un Billboard International Achievement Award. L’artista si è esibita in alcune delle venue più spettacolari e prestigiose al mondo, dalla Carnegie Hall al Palazzo dell’Alhambra a Granada, e davanti a personalità quali la regina Elisabetta II e re Carlo III e molti altri capi di stato.

LOREENA McKENNITT

CONCEPTS & SYNOPSIS – The Visit Revisited Tour

Mercoledì 20 Marzo 2024 – BRESCIA

Gran Teatro Morato – via San Zeno, 168

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3P4Da8P

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/JzOv0Q

1° Poltrona: € 69,00 + prev.

2° Poltrona: € 60,00 + prev.

3° Poltrona: € 50,00 + prev.

Poltrona 1° Livello: € 50,00 + prev.

Poltrona 2° Livello: € 40,00 + prev.

Giovedì 21 Marzo 2024 – PADOVA

Gran Teatro Geox – via Giuseppe Tassinari, 1

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3P4Da8P

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/JzOv0Q

1° Poltrona: € 69,00 + prev.

2° Poltrona: € 60,00 + prev.

3° Poltrona: € 50,00 + prev.

Poltrona 1° Livello: € 50,00 + prev.

Poltrona 2° Livello: € 40,00 + prev.