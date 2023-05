LORD OF THE LOST in concerto il 24 marzo 2024 a Trezzo sull’Adda (Milano)

LORD OF THE LOST saranno in tour per celebrare il loro quindicesimo anniversario nel 2024. L’unica data italiana è fissata domenica 24 marzo al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (Milano).

La band è stata protagonista dell’Eurovision Song Contest 2023, che si è tenuto a Liverpool dal 9 al 13 maggio, rappresentando la Germania con il brano “Blood & Glitter”.

15 anni di attività, più di 500 show in quasi 40 paesi diversi, 8 album in studio, 3 album con orchestra e 60 video musicali, LORD OF THE LOST con la loro potenza creativa si sono fatti strada nel panorama musicale internazionale, pur non legandosi mai a un genere o una scena in particolare. Con il “15 Years of Lord of the Lost” tour, la band celebrerà il suo percorso e quell’atmosfera unica che si vive ai loro concerti.

LORD OF THE LOST – 15 Years of Lord of the Lost

24 marzo 2024 – Trezzo sull’Adda (MI), Live Club

Biglietti > https://tidd.ly/3LV6hKm

Prezzo del biglietto in prevendita: € 27,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 32,00