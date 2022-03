LITFIBA: annunciati tre nuovi concerti a Roma, Bergamo e Nichelino (Torino)

Si aggiungono nuove date estive all’ULTIMO GIRONE, il tour per festeggiare i 40 (+2) anni di storia e il tour di addio dei LITFIBA, la rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano.

Oltre agli appuntamenti già annunciati (il primo concerto di Firenze e i due show di Milano sono già SOLD OUT), si aggiungono ora le date di Nichelino (To) il 9 luglio al Sonic Park Stupinigi, Roma il 18 luglio al Rock in Roma (Ippodromo Delle Capannelle) e Bergamo il 27 luglio al Bergamo Summer Music (Arena Estiva Fiera).

Il 2022 sarà un anno formidabile che i fan dei LITFIBA e gli amanti della musica non dimenticheranno: L’ULTIMO GIRONE sarà una vera e propria festa itinerante che segnerà la degna e potente conclusione della storia della band di PIERO PELU’ e GHIGO RENZULLI.

Durante il tour dell’addio, che prenderà il via il prossimo 26 aprile 2022 da Padova, I LITFIBA saranno accompagnati sul palco da: Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso.

Questo il calendario aggiornato del tour organizzato da Friends & Partners:



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/litfiba2022



26 aprile PADOVA Gran Teatro Geox

27 aprile PADOVA Gran Teatro Geox

03 maggio NAPOLI Casa Della Musica

04 maggio NAPOLI Casa Della Musica

10 maggio ROMA Atlantico Live

11 maggio ROMA Atlantico Live

16 maggio FIRENZE Tuscany Hall sold out

17 maggio FIRENZE Tuscany Hall

24 maggio MILANO Alcatraz sold out

25 maggio MILANO Alcatraz sold out

03 luglio LEGNANO (MI) Rugby Sound Festival

09 luglio NICHELINO (TO) SONIC PARK STUPINIGI new

15 luglio LUCCA Lucca Summer Festival

16 luglio FERRARA Ferrara Summer Festival

18 luglio ROMA ROCK IN ROMA new

23 luglio CATANIA Sotto il Vulcano Festival

27 luglio BERGAMO BERGAMO SUMMER MUSIC new

29 luglio VILLAFRANCA (VR) Villafranca Festival

30 luglio MAJANO (UD) Festival di Majano

18 agosto LECCE Oversound Music Festival

20 agosto CATTOLICA (RN) Arena della Regina

26 agosto ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA Festival

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/litfiba2022