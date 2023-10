LILI REFRAIN: la polistrumentista in concerto il 21 ottobre a Parma per “Il Rumore del Lutto”

Nell’ambito della XVII edizione del Festival Il Rumore del Lutto, sabato 21 ottobre (ore 21.30) al Borgo Santa Brigida 5/A la polistrumentista, compositrice e performer romana Lili Refrain si esibirà in concerto, in un evento realizzato con il contributo di Regione Emilia-Romagna, di Fondazione Cariparma, in collaborazione con Endenocte Dark Night.

Dopo un lungo tour di tre mesi in Europa e nel Regno Unito con i leggendari Heilung, Lili Refrain è stata invitata a partire in tour da una band storica del calibro dei The Cult come special guest in apertura ai loro concerti. Non sorprende, considerando la sua fama come regina indiscussa delle loop stations, che l’ha portata ad esibirsi con successo in rinomati festival internazionali, tra cui Roadburn, Hellfest e Desertfest, diventando per molti una vera e propria icona. Attualmente, è in tour per promuovere il suo ultimo disco: “MANA” (2022, Subsound Records).

Dal 2007, Lili Refrain, chitarrista, compositrice e performer, ha concentrato il suo lavoro solista sull’esplorazione delle interazioni emotive tra strumenti e voci. Una cifra stilistica che emerge attraverso l’orchestrazione in tempo reale di chitarre elettriche e voci, in grado di mescolare elementi ambient minimalisti con i toni psichedelici, folk, blues, metal, opera lirica e virtuosismi chitarristici. La sua padronanza tecnica e il suo raffinato gusto compositivo conducono l’ascoltatore in un’esperienza unica, al di là dei confini dei generi musicali convenzionali.

Negli ultimi sei anni, Lili Refrain ha suonato ininterrottamente in Italia e in Europa, guadagnandosi un pubblico sempre più ampio e appassionato. Ha pubblicato due album molto acclamati, “Lili Refrain” un’autoproduzione nel 2007, e “Trips Und Träume/Three Legged Cat” nel 2010 e ripubblicato due volte a causa del rapido esaurimento delle copie. Il suo terzo album, “Kawax” è appena stato rilasciato in formato CD e vinile tramite Subsound Records e Sangue Dischi.

Biglietti

Ingresso 15 euro (+ diritti di prevendita)

Biglietti disponibili su vivaticket.com/it/Ticket/garbo/216583

Informazioni

Email irdlbiglietteria@gmail.com

Sito www.ilrumoredellutto.com