L’ENTOURLOOP live ad Ottobre 2025 a Bologna, Torino e Roma

Dopo aver calcato oltre 300 palchi in tutto il mondo, il collettivo francese L’Entourloop torna finalmente in Italia con tre appuntamenti by Django Music. Accompagnati, tra gli altri, anche dal Master of Ceremonies Troy Berkley e dal trombettista N’Zeng, King James e Sir Johnny porteranno sul palco il loro stile inconfondibile che fonde reggae, hip hop e la tradizione della sound system culture.

Il pubblico italiano potrà assistere dal vivo all’onda energetica dei loro live il 16 ottobre a Torino – Hiroshima Mon Amour, il 17 ottobre a Bologna – Estragon Club e il 18 ottobre, a Roma – LOA Acrobax.

Questa tournée rappresenta un’occasione irripetibile per ascoltare dal vivo i brani del loro ultimo acclamato album, “La carté dans la confusion”, che ha raccolto milioni di ascolti e vede la partecipazioni di 32 ospiti internazionali, tra cui Alborosie, Ken Boothe, Bounty Killer, Kabaka Pyramid e molti altri. Dal 2015 a oggi, L’Entourloop ha pubblicato tre album già cult – “Chickens in Your Town” (2015), “Le Savoir Faire” (2017) e, appunto, “La carté dans la confusion” (2022) – oltre a numerosi remix, mixtape e collaborazioni trasversali.

L’Entourloop è un collettivo francese fondato nel 2012 da King James e Sir Johnny. Il loro sound intreccia reggae, hip-hop e cultura sound system, arricchito da campionamenti cinematografici vintage, scratch, voce e fiati, in una narrazione musicale dal forte impatto visivo.