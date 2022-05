LACUNA COIL: 20 anni di “Comalies” in concerto il 15 ottobre a Milano

LACUNA COIL annunciano COMALIVE, un concerto imperdibile per festeggiare il ventennale di COMALIES, terzo album della band pubblicato nel 2002 che sarà celebrato in modo speciale.



Quello che si svolgerà al Fabrique di Milano il prossimo 15 ottobre 2022 sarà infatti l’unico club show europeo del 2022 (il primo dal 2019 a oggi!) in cui i LACUNA COIL eseguiranno per intero COMALIES, oltre a proporre in scaletta pezzi di Black Anima e altri grandi classici del gruppo.



LACUNA COIL

COMALIVE

15 ottobre 2022 – MILANO, Fabrique



BIGLIETTI

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lacunacoil22

da venerdì 13 maggio dalle ore 10:00

Prezzo del biglietto in prevendita: 30€ + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera del concerto: 35€

ORARI

Apertura cancelli: 19:00

La serata evento inizierà alle 20:30 in punto