La SAD: 6 concerti da gennaio per Theø, Fiks e Plant

La SAD annuncia sei imperdibili date con cui calcherà i palchi italiani questo inverno! Theø, Fiks e Plant sono pronti per portare di nuovo dal vivo nei club le loro chitarre distorte e il loro distintivo immaginario emo-punk.

THEO X FIKS X PLANT – LA SAD TOUR 2023

17 gennaio 2023 – Magazzini Generali – Milano

21 gennaio 2023 – Hall – Padova

27 gennaio 2023 – Viper Theatre – Firenze

28 gennaio 2023 – VOX Club – Nonantola (MO)

2 febbraio 2023 – Duel Club – Pozzuoli (NA)

3 febbraio 2023 – Demodé Club – Modugno (BA)

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lasad23

Prezzo: euro 21,75 + prev.

La Sad, trio formato da Theø, Plant e Fiks, nasce nel 2020, quando i tre artisti decidono di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. Theø, Plant e Fiks, che provengono da tre regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto), si sono uniti grazie alla stessa passione per la musica e a un forte legame di amicizia.

Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant è una giovanissima promessa che mette le radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un’attitudine molto punk e liriche depresse.

In seguito al successo del singolo NIENTE X SEMPRE, un insieme di nichilismo, demoni del passato e amore tossico, dopo l’uscita dell’album STO NELLA SAD, del 14 gennaio e distribuito da La Sad Ent., il 15 aprile il collettivo ha pubblicato il nuovo singolo WALE RMX, feat Dari, attualizzando la hit dei primi anni 2000 con le loro influenze musicali e con un’attitudine contemporanea. L’ultima release invece, Summersad 3 è rivolta a tutte quelle persone che affrontano l’estate in solitudine, in bilico tra depressione e mal di vivere.

Dopo oltre 14 milioni di views e una media di oltre mezzo milione a video, STO NELLA SAD ha consacrato il trio formato da Theø, Plant e Fiks come ambasciatori del nuovo emo italiano. La release riporta in auge un genere intravisto nei primi anni del nuovo millennio, rinnovato però dalle produzioni dell’ultimo decennio e dalla Soundcloud generation.

Sperimentazione ed energia uniscono i tre ragazzi, i quali si fanno portavoce delle problematiche della vita di tutti i giorni che accomunano un’intera generazione. Sono in grado di rappresentare la lotta interiore dell’anima, in eterno conflitto, grazie al modo immediato di comunicare attraverso i loro testi.