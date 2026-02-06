Connect with us

Concerti

LA NIÑA: annunciato il tour estivo “FURÈSTA ITA TOUR”

Published

La Niña | ph. Alfredo Maddaluno
La Niña | ph. Alfredo Maddaluno

Dopo l’entusiasmo travolgente del tour indoor tra Europa e Italia, i numerosi sold out e la vittoria della prestigiosa Targa Tenco 2025 per il “Miglior Album in Dialetto”, LA NIÑA torna dal vivo con il FURÈSTA ITA TOUR”. Un progetto che consolida la sua affermazione sulla scena musicale contemporanea e il legame profondo con il pubblico, portandola sui palchi dei più importanti festival estivi italiani.

Prodotto da OTR Live, il tour prenderà il via il 22 maggio dal palco del MI AMI Festival di Milano. Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4a0iyui

Sul palco LA NIÑA, il produttore di Furèsta Alfredo Maddaluno – entrambi polistrumentisti – accompagnati da diversi talentuosi musicisti tra chitarra classica, chitarra battente, tamburi a cornice, nacchere, clavicembalo, tastiere, mandolino, percussioni, maracas, batteria e flautino.

Calendario “FURÈSTA ITA TOUR”

22 maggio – Milano @ MI AMI Festival
3x maggio – Rovereto (TN) – to be announced
16 giugno – Padova @ Sherwood Festival
26 giugno – Collegno (TO) @ Flowers Festival
28 giugno – Cesena @ acieloaperto festival
16 luglio – Catania @ Villa Bellini
28 luglio – Roma @ ROMA SUMMER FEST
(Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea)
12 agosto – Locorotondo (BA) @ Locus Festival
13 agosto – Lamezia Terme (CZ) @ Color Fest
18 settembre – Pompei (NA) @ Teatro Grande
19 settembre – Pompei (NA) @ Teatro Grande

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4a0iyui

