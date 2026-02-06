LA NIÑA: annunciato il tour estivo “FURÈSTA ITA TOUR”

Dopo l’entusiasmo travolgente del tour indoor tra Europa e Italia, i numerosi sold out e la vittoria della prestigiosa Targa Tenco 2025 per il “Miglior Album in Dialetto”, LA NIÑA torna dal vivo con il “FURÈSTA ITA TOUR”. Un progetto che consolida la sua affermazione sulla scena musicale contemporanea e il legame profondo con il pubblico, portandola sui palchi dei più importanti festival estivi italiani.

Prodotto da OTR Live, il tour prenderà il via il 22 maggio dal palco del MI AMI Festival di Milano. Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4a0iyui

Sul palco LA NIÑA, il produttore di Furèsta Alfredo Maddaluno – entrambi polistrumentisti – accompagnati da diversi talentuosi musicisti tra chitarra classica, chitarra battente, tamburi a cornice, nacchere, clavicembalo, tastiere, mandolino, percussioni, maracas, batteria e flautino.

Calendario “FURÈSTA ITA TOUR”

22 maggio – Milano @ MI AMI Festival

3x maggio – Rovereto (TN) – to be announced

16 giugno – Padova @ Sherwood Festival

26 giugno – Collegno (TO) @ Flowers Festival

28 giugno – Cesena @ acieloaperto festival

16 luglio – Catania @ Villa Bellini

28 luglio – Roma @ ROMA SUMMER FEST

(Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea)

12 agosto – Locorotondo (BA) @ Locus Festival

13 agosto – Lamezia Terme (CZ) @ Color Fest

18 settembre – Pompei (NA) @ Teatro Grande

19 settembre – Pompei (NA) @ Teatro Grande

