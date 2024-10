LA FEMME a Maggio in concerto a Milano, Roma e Bologna per il “Rock Machine Tour 2025”

La Femme ha appena annunciato il Rock Machine Tour 2025: un viaggio dedicato al nuovo album ‘Rock Machine’, in uscita l’11 ottobre 2024. La band di culto francese, per definizione senza etichette e restrizioni musicali, e che fa del proprio sound un manifesto, arriverà anche in Italia con tre appuntamenti: saranno Milano, Bologna e Roma le città ad ospitare il tour.

Dopo Psycho Tropical Berlin, Mystères e Paradigmes, la band creata da Marlon

Magnée e Sacha Got torna con Rock Machine, il primo album scritto interamente in inglese. Composto negli anni durante le varie tournée in giro per il mondo, questo nuovo LP è stato fortemente ispirato da una una serie di date negli Stati Uniti.

Con Rock Machine, La Femme continua a sviluppare un universo multidimensionale e fuori moda con un suono e un’estetica propri, tornando al primo amore per la new-wave: il disco è un omaggio al rock, alla sua efficacia e all’a-temporalità.

LA FEMME

15/05/2025 Milano @ Alcatraz

16/05/2025 Roma @ Eur Social Park

17/05/2025 Bologna @ Gemini

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3BxhsHz