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KUBLAI KHAN TX: la data italiana con Malevolence e Dying Wish si sposta al New Age di Roncade

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Versus Music Project è felice di comunicare che alla luce della straordinaria richiesta di biglietti per lo show veneziano dei Kublai Khan TX, la loro unica data italiana si sposterà al New Age di Roncade (TV) a soli 30 minuti dalla venue originale.

E’ quindi da ora disponibile una quantità limitata di nuovi biglietti e consigliamo chi volesse partecipare all’evento di affrettarsi sulle nuove prevendite.

I biglietti già acquistati diventano automaticamente validi per la nuova location dove non vediamo l’ora di accogliervi:

8 Giugno 2026
New Age Club
Via Tintoretto, 14, 31056 Roncade (TV)

Kublai Khan TX (USA – Rise Records)
Malevolence (UK – Nuclear Blast/MLVLTD)
Dying Wish (USA – Sharptone Records)

Prevendite su Dice: 33€+dp
https://link.dice.fm/Ha2a61cc09d1
Biglietto alla cassa: 38€

L’evento è reso possibile dalla collaborazione di Trivel, Bloop, Mostro Production, The Abyss e Revolver Music Hall

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