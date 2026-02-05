KIEFER SUTHERLAND: l’attore e musicista in concerto il 1° maggio a Milano

Torna in Italia KIEFER SUTHERLAND, attore e musicista poliedrico che annuncia oggi le date del suo nuovo tour europeo. Previsto anche un concerto in Italia che si terrà al Lime di Milano il 1° maggio 2026. Prima di KIEFER SUTHERLAND, salirà sul palco Colin Andrew.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3Obg181

Attore vincitore di Emmy e Golden Globe per “24”, “Stand By Me” e “The Lost Boys”, KIEFER SUTHERLAND ha anche all’attivo una straordinaria carriera musicale. I suoi album “Reckless & Me” e “Bloor Street” hanno entrambi raggiunto il primo posto nelle classifiche Americana e Country del Regno Unito, con “Reckless & Me” entrato anche nella Top 10 ufficiale del Regno Unito. Sfruttando una pausa momentanea dalle riprese cinematografiche, SUTHERLAND riporterà il suo celebre spettacolo dal vivo al pubblico di tutta Europa e del Regno Unito dal 14 aprile al 27 maggio 2026, esibendosi in una vasta serie di date e in città in cui non ha mai suonato prima. Il tour supporterà anche l’imminente uscita del quarto album in studio di SUTHERLAND “Grey”, previsto per questa primavera.

Sebbene una data di effettiva release non sia ancora stata annunciata, i fan possono aspettarsi di ascoltare nuovo materiale proprio in questo tour. Lo show sarà una serata di musica e narrazione: un set pieno di riflessioni personali sulla straordinaria vita e carriera dell’artista e sulle esperienze del mondo reale che plasmano la narrazione delle sue canzoni. Le sue esibizioni bilanceranno momenti acustici intimi e arrangiamenti trascinanti della band, creando un’atmosfera dinamica e immersiva.

KIEFER SUTHERLAND

+ Colin Andrew

1° maggio 2026 – Milano, Lime

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3Obg181

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita tramite il sito dell’artista da questo momento;

– vendita generale dalle ore 11:00 del 6 febbraio.