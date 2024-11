KAZY LAMBIST: l’artista elettro-pop francese in concerto il 14 Novembre a Milano

Kazy Lambist è pronto per portare le sue sonorità eleganti e romantiche in occasione di una speciale data unica italiana il prossimo giovedì 14 novembre: l’artista elettro-pop francese sarà live in Santeria Toscana 31 a Milano con i brani del suo nuovo album “MODA”, già anticipato dal singolo “Lost”, pubblicato lo scorso 22 gennaio.

KAZY LAMBIST

14 novembre 2024 – Milano – Santeria Toscana 31

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3CbgTDA

Prevendita: euro 22,00 + prev.

Kazy Lambist naviga con persistenza in un regno di suoni privi di attrito e privi di conflitti, attraverso una musica accogliente e panoramica, sofisticata ed edonistica, volatile ed elegante, rilassata ma piena di carattere. Mentre altri potrebbero ricorrere al proprio arsenale elettronico con mezzi più aggressivi, Kazy Lambist, ispirato dalla sensualità e dalle emozioni, rifiuta di confinarsi all’interno di nicchie musicali restrittive.

Il suo nuovo album, “Moda” esplora oltre i confini, mantenendo sempre un perfetto equilibrio tra raffinatezza e piacere. Trae ispirazione dalla Turchia, dall’Italia (dove Kazy ha vissuto per due anni durante la concezione dell’album), dal Sud della Francia (la sua Montpellier) con il simbolico Mar Mediterraneo a fare da filo conduttore. Il disco si immerge nel limbo di una fiorente chill-wave, manifestandosi in varie forme vibranti e racconta storie d’amore, cercando sia l’estasi sonora che il dolore introspettivo (‘After All’), una combinazione che sprigiona eleganza (‘Italian Way’) e riflessioni dorate (‘Somebody To Love’), per brillare a diverse velocità.

Questo tipo di pop fluido adorna con maggior sensualità solare per esprimere il dissolvimento del rapporto tra un artista e la sua musa (‘Lost’ con l’ormai storico collaboratore di palcoscenico Amouë), o diventa più irrequieto nell’eccessiva esultanza della celebrazione del vino (‘Méditerranée’). La musica assume anche una sensualità groovy su ‘Flawless Form’, accompagnata dal collettivo jazz di Strasburgo Emile Londonien. Con “Moda“, Kazy Lambist esplora oltre i confini, mantenendo sempre un perfetto equilibrio tra raffinatezza e piacere.