KASSA OVERALL porta il suo jazz visionario in Italia in concerto a Bologna e Milano

Kassa Overall, tra le voci più originali della nuova scena jazz internazionale, arriva in Italia per due date da non perdere: l’11 novembre al Locomotiv Club di Bologna e il 12 novembre al Biko Club di Milano.

Biglietti > https://dice.fm/artist/kassa-overall-dk956

Kassa Overall è un musicista, emcee, cantante, produttore e batterista nominato ai Grammy, che fonde la sperimentazione d’avanguardia con le tecniche di produzione hip-hop, spostando il confine tra jazz e rap verso territori ancora inesplorati. Nel corso degli anni, i suoi album sono stati inseriti in numerose classifiche dei migliori dieci dell’anno, tra cui quelle di New York Times, NPR, Brooklyn Vegan, MOJO e molte altre.

Nei suoi primi due album in studio, GO GET ICE CREAM AND LISTEN TO JAZZ e I THINK I’M GOOD, Kassa ha combinato batteria virtuosistica, tecniche di produzione meticolose e un lirismo incisivo, affermandosi come innovatore ritmico e poeta visionario. Con la sua voce affronta temi come le ingiustizie del sistema carcerario, l’industria farmaceutica e il razzismo anti-nero, mentre si confronta con le sfide della propria salute mentale.

Il suo album più recente, ANIMALS (2023), è il debutto su Warp Records e mostra Kassa spingere ancora oltre la sua visione caleidoscopica e sovversiva, intrecciando le drum machine Roland 808 con la batteria d’avanguardia ispirata ai suoi mentori Elvin Jones e Billy Hart, con cui ha studiato all’Oberlin Conservatory of Music. ANIMALS è anche un lavoro di profonda consapevolezza: il suono di un artista che riflette sul prezzo dell’essere autenticamente se stessi sotto gli occhi del pubblico, e sul paradosso di come la libertà mostrata sul palco possa diventare, a volte, una gabbia.

📍 Date in Italia:

11 novembre 2025 – Bologna, Locomotiv Club

12 novembre 2025 – Milano, Biko Club

