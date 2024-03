KAOS & DJ CRAIM: foto del Fastidio Tour 2024 al Circolo Magnolia di Milano

Nella carriera di ogni artista, l’album d’esordio rappresenta uno dei momenti in assoluto più significativi. È il primo passo su una strada che ancora si deve costruire. È il biglietto da visita con cui ci si presenta al pubblico. È l’opportunità di poter dimostrare le proprie capacità, convogliando tutte le energie e conoscenze, usando ogni possibile skills, per poter mettere il proprio nome sulla mappa. Per questo motivo il primo disco ha sempre un posto speciale nel cuore di ogni artista. Questo vale anche per “Fastidio”, un lavoro che si sta avviando al trentennale, a cui sono profondamente legato e a cui devo tantissimo, ma che sfortunatamente non ho avuto l’occasione di suonare negli ultimi 25 anni, poiché si persero i nastri delle strumentali. Oggi, che le nuove tecnologie ci hanno permesso di poterle recuperare in versione originale, abbiamo deciso di riproporre il live di questo iconico disco davanti a coloro che lo apprezzarono un tempo e alle nuove generazioni, che per ragioni anagrafiche, non l’hanno mai ascoltato dal vivo. Perché “il tempo cambia tutto e tutto cambia con il tempo” ma certe cose rimangono impresse, immutate, nel cuore e nella memoria delle persone.

Kaos