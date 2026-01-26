JOHN LEGEND a Luglio 2026 in concerto a Roma, Lucca, Marostica e Ostuni

John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, torna in Italia con uno spettacolo intimo e coinvolgente che attraversa oltre vent’anni di carriera, tra musica e racconto personale. Lo show propone versioni intime dei più grandi successi di John Legend, da All of Me a Ordinary People, fino a Tonight, insieme a brani amati dal pubblico e a storie personali, aneddoti e riflessioni che accompagnano il suo percorso artistico e umano.

02-07-2026 – ROMA Cavea Auditorium Parco della Musica

05-07-2026 – LUCCA SUMMER FESTIVAL Piazza Napoleone

06-07-2026 – MAROSTICA Summer Festival Volksbank

24-07-2026 – OSTUNI Locus Festival

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4r1EDy7



Vincitore di 13 Grammy Awards, John Legend fa parte del ristrettissimo gruppo di artisti EGOT, avendo conquistato anche un Oscar, un Golden Globe, un TonyAward e quattro Emmy Awards. Un traguardo che lo colloca tra i soli diciannove artisti nella storia ad aver ottenuto questo riconoscimento, confermandone la straordinaria versatilità creativa.



Nel corso della sua carriera, Legend ha pubblicato undici album: Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Wake Up! (con The Roots, 2010), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016), A Legendary Christmas (2018), Bigger Love (2020), LEGEND (2022), LEGEND (Solo Piano Version) (2023) e My Favorite Dream (2024). Nel 2024 ha inoltre celebrato il ventennale del suo album di debutto con la versione digitale deluxe di Get Lifted, arricchita da remix e collaborazioni con artisti come Tems, Simi, Killer Mike e Lil Wayne, accompagnata dal Get Lifted 20th Anniversary World Tour.



Parallelamente alla musica, John Legend ha costruito una carriera di grande rilievo anche nel mondo dello spettacolo e della produzione. La sua interpretazione di Gesù in Jesus Christ Superstar Live in Concert (NBC, 2018) gli è valsa una nomination come miglior attore protagonista e un Emmy Award come produttore. È inoltre uno dei coach più amati di The Voice, ruolo che tornerà a ricoprire nella prossima stagione.



Con la sua casa di produzione Get Lifted Film Co., fondata insieme a Mike Jackson e Ty Stiklorius, Legend ha realizzato numerosi progetti di successo per cinema, televisione e piattaforme streaming, affiancando all’attività artistica un forte impegno imprenditoriale e culturale. Da sempre attivo anche sul fronte sociale, Legend è fondatore di FREEAMERICA, organizzazione impegnata nella riforma del sistema di giustizia penale negli Stati Uniti, ed è membro di diversi board e advisory board in ambito educativo e sociale. Nel luglio scorso è stato nominato Philanthropist of the Year da The Hollywood Reporter per il suo costante impegno a favore del cambiamento sociale.

“A Night of Songs and Stories” si preannuncia come un’occasione unica per vivere da vicino l’universo artistico di John Legend, in un formato raccolto che mette al centro la musica, le parole e l’esperienza condivisa con il pubblico.

