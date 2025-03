JEAN-MICHEL JARRE: il visionario compositore a Luglio in concerto a Venezia e Pompei

Jean-Michel Jarre, artista visionario e pioniere della musica elettronica, è pronto a trasformare il palcoscenico di Piazza San Marco in un’esperienza immersiva senza precedenti, fondendo arte, tecnologia e musica in un evento unico. L’appuntamento è per il 3 luglio 2025, quando il celebre musicista arriverà nel salotto di Venezia (e del mondo) per un esclusivo concerto promosso da Veneto Jazz, con Influxus, Eventi Verona e Concerto Music, in collaborazione con Città di Venezia e Vela.

Maestro indiscusso dell’elettronica e precursore del multimediale, Jarre continua a scrivere la colonna sonora del futuro, abbattendo le barriere tra suono, spazio e immaginazione. L’evento veneziano sarà una delle sole due date italiane del tour, entrambe ospitate in luoghi simbolo del patrimonio dell’Umanità: Piazza San Marco a Venezia (3 luglio) e l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (5 luglio), in un viaggio musicale che fonde storia e avanguardia.

Biglietti in vendita su

Ticketone > https://tidd.ly/3Dnj0Fu

oppure su https://ticketmasteritalia.46uy.net/jarre

“Il ciclo di concerti in Piazza San Marco si arricchisce con l’annuncio dell’esibizione di Jean-Michel Jarre. La nostra città, da sempre crocevia di cultura e innovazione, ospiterà uno dei più grandi pionieri della musica elettronica, in un evento che si preannuncia indimenticabile – dichiara il sindaco Luigi Brugnaro – dopo Casanova Opera Pop, Patti Smith, l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice e Ludovico Einaudi, Venezia è pronta ad accogliere un artista visionario come Jarre nella meravigliosa cornice di Piazza San Marco per celebrare l’incontro tra storia, arte e tecnologia, così da offrire ai cittadini e al suo pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo evento e invito tutti a partecipare a questi appuntamenti dove protagonista sarà la grande musica internazionale”.

“Piazza San Marco ha una lunga tradizione di artisti internazionali che si sono innamorati di questo luogo unico al mondo per diffondere la propria arte – commenta Giuseppe Mormile, presidente di Veneto Jazz, con una ventennale esperienza di organizzazione di concerti in città – Con l’arrivo di Jean-Michel Jarre apriamo le porte ad un evento senza precedenti, destinato a lasciare un segno indelebile nella musica elettronica. L’artista infatti è noto per esibirsi solo in luoghi iconici, creando momenti irripetibili e performance epiche. Come non ricordare il suo storico concerto alle Piramidi di Giza alla vigilia di Capodanno del 1999 davanti a 120.000 persone? Immagini che fecero il giro del pianeta e che si sono ripetute in altre rarissime occasioni”.

Innovatore instancabile, Jean-Michel Jarre ha sperimentato nuovi linguaggi sonori e tecnologie all’avanguardia, portando la sua arte oltre i confini della musica tradizionale.

Celebre per i suoi show spettacolari, Jarre ha battuto record di affluenza con concerti epici in luoghi iconici: 1 milione di persone a Place de la Concorde, 1,3 milioni a Houston, 2,5 milioni a La Défense e 3,5 milioni a Mosca. Ha calcato il palco dei più importanti festival internazionali, come Coachella (USA), e ha segnato un traguardo storico con il suo concerto virtuale di Capodanno 2021, seguito da oltre 75 milioni di spettatori in una spettacolare Notre-Dame digitale.

Nel 2024, Jarre ha inaugurato lo Starmus Festival a Bratislava, radunando oltre 120.000 spettatori con “Bridge From The Future”, uno show rivoluzionario ripreso da 17 telecamere e droni, trasmesso in diretta a livello globale. Il 14 luglio, per la prima volta, ha partecipato alla quarantesima edizione delle Francofolies a La Rochelle. A settembre, è stato protagonista della cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi 2024, esibendosi davanti a 80.000 persone allo Stade de France.

Con una carriera costellata di successi, 85 milioni di dischi venduti e 22 album in studio, Jean-Michel Jarre continua a spingere i confini della creatività, portando avanti un messaggio culturale e ambientale attraverso la sua musica e le sue performance all’avanguardia.

Il concerto di Jean-Michel Jarre in Piazza San Marco è organizzato da Veneto Jazz con Influxus, Eventi Verona e Concerto, in collaborazione con la Città di Venezia e Vela, nell’ambito della XVII edizione di Venezia Jazz Festival.

Biglietti a partire da 80,00 euro + diritti di prevendita

Inizio concerto ore 21.00.