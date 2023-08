JAMES BLUNT in concerto il 2 marzo al Mediolanum Forum di Milano

James Blunt e la sua band suoneranno in Italia in un’unica data al Mediolanum Forum di Milano sabato 2 marzo 2024, in occasione del Who We Used To Be Tour per l’uscita dell’omonimo album, fuori il 27 ottobre.

JAMES BLUNT

Sabato 2 Marzo 2024 – Assago (MILANO), Mediolanum Forum

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/45H7ayf

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/jamesblunt

Prevendita MyLiveNation dalle 10.00 di martedì 29 agosto

Prevendita Generale dalle 10.00 di venerdì 1° settembre

“Non riesco a trovare le parole per dire quanto sono felice di tornare in tour nel 2024” dice James. “Il mio nuovo album è stato incredibilmente divertente da scrivere e da registrare, e alcuni nuovi pezzi riusciranno senza dubbio a farvi tornare a ballare. Non vedo l’ora di lanciarmi su di voi nell’arena più vicina a voi”.

Prima però, James e la sua band offriranno un assaggio del live show a “Radio 2 InThe Park” al Victoria Park di Leicester, sabato 16 settembre 2023.

Blunt vanta ben 2 vittorie ai BRIT Music Awards e due MTV Video Music Awards, è conosciuto internazionalmente per le sue hit “You’re Beautiful” e “Bonfire Heart”.

Il primo singolo dell’album “Beside You”, uscito lo scorso 2 agosto, si sviluppa sulla falsariga in un brano upbeat in pieno stile James Blunt. Il video, diretto da Craig Bingham rievoca ricordi del passato di James. Incontrando versioni di se stesso nel corso della sua vita, il video vede James accogliere i personaggi del suo sé passato, mentre si impegna ad andare avanti.

Who We Used To Be è il primo album in studio da Once Upon A Mind del 2019, che scalò le classifiche inglesi fino alla top 3. Questa volta ha lavorato con numerosi produttori del calibro di Jonny Coffer, Red Triangle,Jack & Coke and Steve Robson. La recente collezione di “greatest hits” intitolata The Stars Beneath My Feet, è stata certificata oro in Regno Unito vendendo oltre 100mila copie.

