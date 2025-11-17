Connect with us

Concerti

IRON MAIDEN: saranno i TRIVIUM ad aprire l’unica data italiana del 2026 allo Stadio San Siro di Milano

I TRIVIUM apriranno l’unica data italiana del “Run For Your Lives World Tour 2026” allo Stadio SAN SIRO di MILANO il 17 giugno 2026

Published

Ad aprire l’unica data italiana il 17 giugno 2026 del “RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR 2026” degli IRON MAIDEN saranno i TRIVIUM, band statunitense tra i nomi di punta della scena metalcore mondiale.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/46px6At

La band guidata da Matt Heafy tornerà nel nostro Paese dopo aver consolidato il proprio status anche tra i fan dell’heavy metal e del progressive metalcore, grazie al fortunato tour con i Bullet for My Valentine e alle numerose apparizioni nei principali festival internazionali.

Per oltre due decenni, i TRIVIUM hanno costantemente alzato l’asticella dell’heavy music, trovando un equilibrio quasi magico tra melodie metal imponenti, imprevedibilità estrema, atmosfere da black metal e un tocco dallo spirito rock’n’roll.

Tra i più grandi successi del gruppo statunitense troviamo l’album Ascendancy del 2005 (eletto “Album dell’anno” da KERRANG! nel 2005, certificato oro nel Regno Unito e oltre le 500.000 copie vendute nel mondo. Metal Hammer lo ha inserito tra i 15 migliori album metal del secolo.), che contiene l’anthem “Pull Harder on the Strings of Your Martyr”, “In Waves” del 2011 e “In The Court Of The Dragon” del 2021.
L’ultima uscita dei TRIVIUM è l’EP “Struck Dead”, pubblicato il 31 ottobre 2025.

L’appuntamento del 17 giugno 2026 entrerà nella storia della musica del nostro Paese perché per la prima volta da quando la musica è entrata a San Siro una band metal si esibirà all’interno dello stadio più importante d’Italia.

Un momento storico per i fan italiani della musica pesante che saranno testimoni di un grande show in quella che sarà ribattezzata la Scala del METAL.

La band, reduce dal clamoroso successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, celebrerà con i fan italiani i 50 anni di carriera proponendo una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a “Fear Of The Dark” del 1992.

In questa lunga e onorata carriera, gli IRON MAIDEN hanno venduto a oggi oltre 130 milioni di copie dei loro album e suonato oltre 2400 concerti in tutto il mondo. Considerati una delle band heavy metal più influenti e venerate di tutti i tempi, hanno ricevuto numerosi premi tra cui anche Grammy e Brit Awards.

Steve Harris afferma: “Siamo tutti entusiasti di questo RUN FOR YOUR LIVES TOUR. I fan sono stati fantastici, la scaletta è perfetta per il 50° anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i biglietti esauriti e oltre un milione di fan presenti. Quindi abbiamo pensato di suonare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nel corso dell’anno.”

Il manager Rod Smallwood commenta: “Siamo rimasti assolutamente sbalorditi dalla reazione straordinariamente positiva dei nostri fan e dei media mainstream alla prima leg del nostro Run For Your Lives Tour. Sapevamo di aver creato uno spettacolo speciale, ma l’energia di tutti i nostri fan a ogni singolo concerto è stata colta dalla band e penso che abbiamo tutti vissuto un’esperienza davvero memorabile, probabilmente il nostro miglior tour di sempre. Nel corso della nostra carriera i festival hanno avuto un ruolo fondamentale, a partire dal Rock in Rio del 1985 ovviamente, permettendoci di suonare di fronte a nuovi fan e, si spera, convertirli in fan dei Maiden, il che, in assenza di radio o media mainstream, ha contribuito enormemente ad aumentare il nostro seguito. Quindi questo tour, basato sulla maggior parte dei più importanti festival metal europei, è anche un enorme ringraziamento a quegli stessi festival per aver giocato un ruolo così importante nei cinquant’anni… e ancora… di storia degli Iron Maiden.
Oltre all’Europa orientale, suoneremo anche in alcuni stadi in Germania (Hannover), Francia (Lione-Décines) e In Italia, quest’ultimo al leggendario stadio San Siro di Milano, casa sia dell’AC Milan che del FC Internazionale Milano, e saremo, mi hanno detto, la prima band metal in assoluto a suonare lì. È sempre bello esplorare nuove strade, anche dopo tutti questi anni!!
Noterete che il programma qui sotto indica solo lo spettacolo nel Regno Unito per l’11 luglio e c’è un buon motivo! Stiamo lavorando a qualcosa di speciale per i nostri fedeli fan del Regno Unito, tra cui un’estensione del nostro concept Eddie’s Dive Bar che abbiamo lanciato l’anno scorso… quindi tenete d’occhio questo spazio!
I fan noteranno anche che suoneremo di nuovo al Paris La Défense Arena lunedì 22 giugno, dopo aver già suonato due serate sold out quest’anno davanti a 75.000 spettatori… ma c’è un buon motivo!
Infine, è stato davvero speciale vedere che la stragrande maggioranza dei nostri fan ha apprezzato e rispettato la nostra richiesta di limitare severamente l’uso dei telefoni ai nostri concerti, idealmente tenendoli semplicemente in tasca per tutto il tempo, soprattutto nelle aree in piedi davanti al palco. Purtroppo, ci sono state delle eccezioni in un paio di posti, ma nel complesso la comprensione e la collaborazione dei nostri fan hanno fatto un’enorme differenza nell’atmosfera di ogni spettacolo e hanno aumentato enormemente il divertimento sia per la band che per i fan.
Incoraggiamo i nostri fan a seguire questa iniziativa in tutti i nostri concerti nel 2026, in particolare a Parigi, e collaboreremo con Yondr, l’azienda che crea spazi senza telefono dove i fan ricevono una custodia sicura con serratura che permette di tenere il telefono sempre con sé. E, come ho detto prima, per tutti i nostri fan fuori dall’Europa, non vi abbiamo certo dimenticati e abbiamo grandi annunci in arrivo per il 2026. State certi che faremo visita a quanti più di voi possibile l’anno prossimo, prima che la band si prenda una meritata pausa dai tour nel 2027.”

Queste le prime date annunciate del tour europeo:

23 maggio 2026          Atene, GRECIA – OAKA
26 maggio 2026         Sofia, BULGARIA – Stadio Vasil Levski
28 maggio 2026         Bucarest, ROMANIA – Arena Națională
30 maggio 2026         Bratislava, SLOVACCHIA – Národný Futbalový Štadión
02 giugno 2026           Hannover, GERMANIA – Heinz von Heiden Arena
10 giugno 2026           Amsterdam, PAESI BASSI – Ziggo Dome
17 giugno 2026          Milano, ITALIA – Stadio San Siro
22 giugno 2026          Parigi, FRANCIA – Paris La Défense Arena
28 giugno 2026          Lione – Décines, FRANCIA – Stadio Groupama
07 luglio 2026             Lisbona, PORTOGALLO – Estádio da Luz
11 luglio 2026            Spettacolo principale nel Regno Unito – Dettagli da svelare

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/46px6At

Infine, grazie alla popolarità degli Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar inclusivi e gratuiti, espanderemo ulteriormente questo concetto nel maggior numero possibile di città in cui si terranno gli spettacoli e creeremo uno spazio unico dove i fan potranno incontrarsi prima e dopo lo spettacolo. Saranno serviti birra Trooper e vino Darkest Red, con cibo, merchandising esclusivo e altro intrattenimento.

