IRON MAIDEN: oltre l’80% dei biglietti già venduti per la data allo stadio di Padova

A quattro mesi esatti dal concerto che gli IRON MAIDEN terranno allo Stadio Euganeo di Padova domenica 13 luglio 2025, oltre l’80% dei biglietti disponibili per assistere allo spettacolo è già stato venduto.

Un evento attesissimo dai fan, che diventerà lo show con la maggiore affluenza di sempre nella storia dei live degli IRON MAIDEN in Italia.

Il concerto farà parte del Run For Your Lives Tour 2025/26, che celebrerà i 50 anni della band e inizierà a Budapest il 27 maggio, proponendo una scaletta greatest hits, basata sui primi nove album pubblicati dalla band britannica dal 1980 al 1992.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4eb4gGQ



Il manager Rod Smallwood dichiara: “Suoneremo i pezzi classici e i preferiti dai fan dei primi nove album, da “IRON MAIDEN” a “FEAR OF THE DARK”, molti brani non vengono suonati da anni e molti altri probabilmente non saranno mai più suonati in futuro. Stiamo già lavorando duramente da mesi per mettere insieme un nuovo spettacolo ancora più esaltante ed elaborato che darà nuova vita alle canzoni più di quanto siamo mai stati in grado di fare prima. Saranno due anni importanti per gli IRON MAIDEN e per Eddie ovviamente, siamo molto entusiasti di ciò che abbiamo in serbo per voi fan durante le celebrazioni del nostro cinquantesimo anniversario. Prometto che sarete tutti davvero molto felici!”.

IRON MAIDEN + Avatar

Domenica 13 luglio 2025 – PADOVA, Stadio Euganeo

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4eb4gGQ