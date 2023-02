INTI-ILLIMANI & GIULIO WILSON: a Maggio 9 concerti per presentare il loro primo disco insieme

Gli Inti-Illimani e Giulio Wilson di nuovo insieme per AGUA WORLD TOUR 2023: dopo il successo del Vale la pena tour che li ha visti protagonisti lo scorso anno nei teatri italiani, il gruppo cileno e il cantautore toscano annunciano una tournée mondiale, che farà tappa in Italia dal 12 al 22 maggio, per la presentazione dal vivo del loro primo disco insieme AGUA, registrato tra Firenze e Santiago del Cile, in uscita il 28 aprile.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/intiillimani23

Sarà una proposta musicale inedita, in cui le sonorità della musica cilena incontreranno i suoni e le parole di Giulio Wilson, cantautore geniale dallo stile ricercato e demodé. Jorge Coulón, membro fondatore degli Inti-Illimani, racconta con parole di pura emozione il progetto discografico e il tour: “Per noi è sempre bellissimo tornare in Italia. Suonare con Giulio, talentuoso cantautore e caro amico è un modo per avvicinarci alla nostra storia e per continuare a coltivare la passione che ci lega all’Italia”.

Paolo Maiorino, ideatore e coordinatore del progetto, afferma: “Agua è il risultato di un connubio artistico tra due mondi musicali solo geograficamente tra loro. Jorge Coulón & Giulio Wilson si sono incontrati, piaciuti ed entrati subito in sintonia. Sin dai nostri primi discorsi sul progetto comune in interminabili call col Cile, siamo stati tutti animati da un sentimento che ci ha accomunati: la passione. Questo disco, le nuove composizioni, le date del tour italiano che anticipano quelle europee e americane testimoniano un lavoro serio, sano e costruttivo. Le distanze si sono accorciate, la condivisione totale. Agua è un sogno divenuto realtà è rappresenta una bella novità”.

INTI-ILLIMANI & GIULIO WILSON

Venerdì 12 maggio GENOVA Giardini Luzzati

Sabato 13 maggio ROMA Auditorium Parco della Music

Domenica 14 maggio SENIGALLIA Teatro La Fenice

Mercoledì 17 maggio TORINO Teatro Colosseo

Giovedì 18 maggio BOLOGNA Teatro Duse

Venerdì 19 maggio MILANO Teatro degli Arcimboldi

Sabato 20 maggio MANTOVA Gran Padano Theatre

Domenica 21 maggio PADOVA Gran Teatro Geox

Lunedì 22 maggio FIRENZE Tuscany Hall