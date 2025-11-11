Intervista a MATTEO CAPPELLA: Pietra di Sole è un viaggio tra infanzia, amore e radici

Sono i giorni che segnano l’uscita del nuovo album di Matteo Cappella, “Pietra di Sole”: un disco che sa d’infanzia e di gioco, capace di viaggiare tra cantautorato e preziose contaminazioni musicali da tutto il mondo, fotografie delle esperienze musicali di Matteo. Abbiamo parlato con lui in occasione dell’uscita dell’album.

Ciao Matteo, il tuo nuovo album “Pietra di Sole” è finalmente di tutti. Come ti senti? Cosa rappresenta per te questo disco?

È una sensazione di luce, come quando qualcosa che hai custodito a lungo finalmente prende forma, trova aria e spazio. Pietra di Sole è un disco nato da un attraversamento tra luoghi, affetti, mari e storie. È il suono di un’amore pensato come movimento, come legame che resta e non costringe. È un album che tiene insieme prossimità e orizzonti: la pietra e la luce, la casa e il cammino.

In questo disco troviamo strumenti della tradizione cantautorale insieme a influenze funk, samba…Come hai trovato le giuste dosi di ogni influenza?



Tutto è nato in modo spontaneo, come in una fotosintesi o in un gioco semplice. Con Giulio Rosatelli, il producer, ci siamo lasciati guidare dai brani e dal loro respiro. Ci siamo rifugiati in Gallura, nel suo studio, e lì ci siamo lasciati coccolare e scapigliare dal maestrale, trovando poco a poco un equilibrio tra terra e mare, tra corde e pelli, tra Mediterraneo e America Latina.

Hai scelto di collaborare con artisti della Sardegna, del Salento, dell’Uruguay… Quale valore apporta per te l’incontro con culture e tradizioni musicali così diverse?



È stato tutto molto naturale, perché questi legami fanno parte del mio percorso. L’incontro con Giulio Rosatelli ha rafforzato ancora di più il mio legame con la Sardegna. Con Giulio condivido un dialogo musicale profondo, che in questo progetto si è tinto anche dei paesaggi della Gallura.

Con il Salento ho un legame importante: da anni suono con i Nidi d’Arac insieme alla violinista Ilenia Giaffreda. Mi sento un figlio adottivo di quella terra — la mia compagna e la sua famiglia mi hanno accolto con affetto. Quello per il Salento è un amore che va oltre la musica: lì, semplicemente, mi sento a casa.

Con Natalia Meyer, cantautrice uruguaiana, l’incontro è stato immediato, umano e musicale insieme.

Tutti loro hanno portato nel disco accenti diversi di una stessa lingua comune.

Raccontaci un episodio del backstage della registrazione che è rimasto particolarmente impresso nella tua memoria.



Poco prima di partire per le registrazioni in Sardegna avevamo ultimato la copertina del disco con Gianluca Agazzi, l’illustratore che ha curato l’artwork. Quando sono arrivato in Gallura da Giulio Rosatelli, il producer, sono rimasto incredulo: l’arco all’ingresso di casa sua sembrava quello della cover disegnato da Gianluca. È stato come ritrovarmi dentro la copertina del disco.



Il titolo “Pietra di Sole” evoca sia materia che luce. Qual è l’elemento metaforico che rappresenta per te?



Pietra di Sole nasce dall’intreccio di due elementi: la pietra e la luce, la stabilità e il viaggio. È un’immagine che per me racconta l’amore: qualcosa che resta e allo stesso tempo si muove, come una meteora, una stella cadente che attraversa l’orizzonte. È un album che vive sulla soglia: tra il dentro e il fuori, tra il bisogno di casa e il desiderio di partire.

Se dovessi selezionare un brano dell’album che racchiude al meglio questo capitolo musicale, quale sarebbe e perché?



Ti direi che Pietra di Sole, la title track, racchiude più di altri brani il senso e l’estetica di questo progetto: il dialogo tra la materia e la luce, tra ciò che resta e ciò che si muove. È il brano che più rappresenta questa tensione tra casa e viaggio, tra stabilità e apertura.

Il live e il contatto diretto con il pubblico: quanto contano per te in questa fase, e come pensi di portare in scena l’album?

Portare Pietra di Sole dal vivo è forse la parte più emozionante di tutto il progetto, il culmine. Il 16 novembre lo presenterò al Wishlist Club di Roma, insieme a una band straordinaria: Simone Colasante alle tastiere, Rosario Ceraudo alle percussioni e alla batteria, Nino Nardelli al basso e Giulio Rosatelli, il produttore del disco, che sarà sul palco come chitarrista (e non solo). Ci sarà anche Natalia Meyer, che aprirà il concerto in chitarra e voce e poi salirà sul palco con noi, insieme ad altri ospiti a sorpresa.

Sarà un ritorno in full band a Roma per condividere tutta l’energia e il calore di questo album. Dopo il debutto, seguiranno anche concerti in solo, per riportare le canzoni nella loro forma essenziale.

Se dovessi selezionare una singola immagine, una sensazione, un singolo aspetto di questo disco da poter trasmettere all’ascoltatore, quale sarebbe?

C’è un raggio di luce che riscalda, e un pigiama steso controvento ad asciugare. Dopo un lungo viaggio, tornare a casa, indossare un pigiama morbido e sentirsi stanchi e felici. È quella sensazione semplice e luminosa, di pace e di fantasia, che vorrei potesse indossare chi ascolta Pietra di Sole.