Il ritorno dei THE PRODIGY, in concerto a Maggio a Padova e Milano

L’iconica formazione che ha reso popolare a livello planetario la scena big beat inglese torna finalmente su un palco italiano dopo anni di assenza. Maxim e Liam Howlett, in arte The Prodigy saranno nel nostro paese per due occasioni da non perdere: mercoledì 17 maggio 2023 all’Alcatraz di Milano e giovedì 18 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.

I biglietti per entrambi gli show saranno disponibili dalle 10 di lunedì 30 gennaio.

L’anno scorso The Prodigy hanno festeggiato il venticinquesimo anniversario di The Fat of The Land, l’album che li ha resi celebri grazie a pezzi generazionali come Firestarter, Smack My Bitch Up e Breathe, con l’uscita di una speciale edizione in vinile. Ora la band si prepara a tornare in Europa con un tour che includerà le due tappe italiane.

THE PRODIGY

Mercoledì 17 Maggio 2023 – MILANO

Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:30

Posto unico in piedi: € 50,00 + prev. / € 60,00 in cassa la sera del concerto.

Giovedì 18 Maggio 2023 – PADOVA

Gran Teatro Geox – via Giuseppe Tassinari, 1

Posto unico parterre: € 50,00 + prev.

€ 60,00 in cassa la sera del concerto



Tribuna a sedere: € 50,00 + prev.

€ 60,00 in cassa la sera del concerto

Foto di Margherita Bandini