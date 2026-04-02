Il ritorno dei MORAVAGINE: l’energia del punk rock infiamma l’estate 2026

I Moravagine sono tornati. Se c’è un nome che evoca l’odore delle sale prove umide, i chilometri macinati sui furgoni e la rivoluzione dei CD-R della scena underground italiana, è sicuramente il loro.

Nati nella provincia padovana nel 1995, i Moravagine hanno attraversato l’epoca d’oro del punk rock nostrano con un’attitudine schietta e una velocità d’esecuzione micidiale. Insieme a giganti come Punkreas, Derozer, Peter Punk e Shandon, hanno costruito un movimento capace di trasformare ogni concerto in un’esplosione di adrenalina.

“Per non crescere”: un manifesto generazionale

Con l’album cult “Per non crescere”, la band ha definito i canoni del genere in Italia: melodie serrate, testi memorabili e quella voglia di non scendere a compromessi che ancora oggi risuona nelle orecchie di chi ha vissuto quegli anni.

Dopo aver segnato la storia dell’underground, i Moravagine riaccendono gli amplificatori per una serie di date imperdibili.

Segnate in rosso questi appuntamenti, perché il pogo è assicurato:

Venerdì 5 Giugno – REMBAMBEER FEST, San Vittore Olona (MI) + DEROZER

(MI) + DEROZER Sabato 11 Luglio – HILLSIDE FEST, Montegridolfo (RN) + Guests

(RN) + Guests Venerdì 4 Settembre – PUNK EXPLOSION, Parco Fornaci, Vicenza (VI) + Guests

(VI) + Guests Sabato 26 Settembre – BALERA PUNK FEST, Cremona (CR) + BAD FROG e Guests

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