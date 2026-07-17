Il ritorno dei MANOWAR dopo 14 anni con un doppio show storico a Bergamo a marzo 2027

Dopo 14 anni di assenza, I MANOWAR rispondono alla chiamata dei fan italiani e annunciano un ritorno monumentale nel nostro Paese con il nuovo “KINGS OF METAL / FIGHTING THE WORLD TOUR 2027”.

Si prospettano due serate speciali a marzo 2027 nella nuova ChorusLife Arena di Bergamo: il 26 l’esecuzione integrale di “Kings of Metal“, il 27 quella di “Fighting The World“, arricchite dai più grandi classici della band. Sono disponibili abbonamenti per le due giornate.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/44vbQZR

L’appuntamento per quello che si preannuncia come un doppio evento imperdibile per l’heavy metal internazionale è fissato per il 26 e 27 marzo 2027 presso la modernissima ChorusLife Arena di Bergamo. Per questo speciale evento di due giorni all’interno di una delle arene indoor più avanzate e tecnologicamente all’avanguardia d’Italia — perfetta per valorizzare la potenza sonora e la scenografia visiva del gruppo — la band porterà sul palco uno show inedito ad altissimo impatto, studiato per celebrare due delle pietre miliari più influenti della loro discografia.

Per l’occasione, offriranno al pubblico una setlist completamente diversa per ciascuna serata:

● Venerdì 26 marzo 2027: verrà eseguito l’intero album “Kings of Metal”, arricchito dai grandi inni e classici del repertorio della band.

● Sabato 27 marzo 2027: sarà la volta dell’esecuzione integrale dell’album “Fighting The World” (con brani leggendari come “Blow Your Speakers”, “Black Wind, Fire And Steel”, “Defender” e la title-track), integrata da un’ulteriore selezione di anthem senza tempo, tra cui l’iconica “Warriors Of The World United”.

Due show distinti, concepiti per offrire al pubblico una full-immersion nella storia dell’heavy metal. Oltre ai biglietti per le singole giornate, sarà disponibile un abbonamento a prezzo agevolato per assistere a entrambi i concerti.

La scelta della ChorusLife Arena di Bergamo offre un’accessibilità strategica per il pubblico italiano ed europeo. Situata a soli 8 km dall’Aeroporto Internazionale di Orio al Serio (BGY) — comodamente raggiungibile in circa 10 minuti di auto/taxi o tramite collegamenti diretti in autobus via Stazione di Bergamo — garantisce spostamenti rapidi e agevoli per l’intero weekend.

MANOWAR

Venue: ChorusLife Arena – Bergamo

Venerdì 26 Marzo 2027: Performing “Kings of Metal” + More Anthems

Sabato 27 Marzo 2027: Performing “Fighting The World” + More Anthems

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/44vbQZR