Il concerto di FINAL FANTASY VII REBIRTH domenica 15 Settembre a Roma

AWR Music Productions e SQUARE ENIX sono orgogliosi di presentare FINAL FANTASY VII REBIRTH Orchestra World Tour. Il nuovo, avvincente concerto basato interamente sul rivoluzionario gioco di SQUARE ENIX.

Il tour farà tappa anche in Italia, per un’unica data il 15 settembre 2024 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Biglietti in vendita su https://bit.ly/ticketone2021

Prevendita dal 15 marzo alle 12:00

Scoprite tutti i nuovi arrangiamenti sinfonici delle musiche di FINAL FANTASY VII REBIRTH, dai classici di Nobuo Uematsu alle nuove entusiasmanti opere di Mitsuto Suzuki e Masashi Hamauzu, tutti eseguiti da un’orchestra e un coro di oltre 100 musicisti guidati dai rinomati direttori Arnie Roth ed Eric Roth, e con scene video ad alta definizione create in esclusiva per questa produzione da SQUARE ENIX.

Immergetevi nel mondo di uno dei videogiochi più amati di tutti i tempi con questa sensazionale esperienza multimediale!

OSPITE D’ONORE

Ma non è tutto, in quanto il compositore di FINAL FANTASY VII REBIRTH, Mitsuto Suzuki, sara’ presente al concerto di Roma! Suzuki sara’ disponibile per un meet & greet con foto e autografi, che si terrà dopo la fine del concerto solo per i possessori dei biglietti VIP.

Le sue opere includono FINAL FANTASY VII Rebirth, FINAL FANTASY VII Remake, Lightning Returns: FINAL FANTASY XIII, Mobius Final Fantasy, e Schoolgirl Strikers. Oltre ai videogiochi, Suzuki si occupa anche della stesura di recensioni di strumenti musicali per riviste di musica e nella produzione di musica per il palcoscenico.

L’ORCHESTRA

La tappa italiana del tour sarà eseguita dalla Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestre più conosciute nel panorama artistico nazionale.

ESO si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei e vanta di collaborazioni nazionali ed internazionali importanti tra cui Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Pooh, Baustelle, PFM, Andrea Bocelli, Sting, e Robbie Williams, con oltre 1000 concerti in 11 anni di attività in Italia ed in Europa.

Biglietti in vendita su https://bit.ly/ticketone2021

Prevendita dal 15 marzo alle 12:00

Prezzi dei biglietti:

Platea VIP (con Meet & Greet con Mitsuto Suzuki) €149 + prevendita

Platea I settore €99 + prevendita

Platea II settore €87 + prevendita

Prima galleria €77 + prevendita

Seconda galleria €64 + prevendita

Galleria laterale €35 + prevendita