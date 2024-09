I-DAYS Milano 2025: JUSTIN TIMBERLAKE è il secondo headliner, in concerto lunedì 2 giugno

Un’altra grande stella del pop mondiale si aggiunge ai nomi che faranno risuonare l’estate di Milano sul palco degli I-Days Milano 2025: sarà infatti JUSTIN TIMBERLAKE a infiammare il palco dell’Ippodromo Snai San Siro lunedì 2 giugno 2025, per l’unica data in Italia del suo tour del 2025.

Il live agli I-Days Milano sarà l’occasione per i fan di assistere ad uno show senza eguali grazie al talento unico di Justin Timberlake che negli anni si è distinto per le sue doti di cantautore, performer, intrattenitore, attore e produttore discografico.

I fan possono aspettarsi di ascoltare i singoli di successo preferiti che ripercorrono tutto il suo catalogo oltre ai singoli del suo ultimo album “Everything I Thought It Was”, il sesto disco in studio di Justin disponibile su tutte le piattaforme.

Nel corso della sua carriera Justin Timberlake ha venduto oltre 54 milioni di album e 63 milioni di singoli in tutto il mondo, e altri 70 milioni di dischi come cantante principale degli *NSYNC. Justin ha vinto dieci Grammy Awards nei generi pop, dance e R&B, inclusi i suoi album solisti di successo “Man of the Woods”, “The 20/20 Experience”, “FutureSex/LoveSounds” e il suo album solista di debutto “Justified” nonché le sue collaborazioni con Jay -Z. Ha raccolto oltre 23 miliardi di stream audio e video in tutto il mondo e ha vinto quattro Emmy Awards per le sue memorabili partecipazioni al “Saturday Night Live“. Sul grande schermo, ha prestato la sua voce al fenomeno del franchise animato della DreamWorks “TROLLS” incluso il terzo capitolo “TROLLS BAND TOGETHER” del 2023. Il brano “Can’t Stop the Feeling!” colonna sonora di “TROLLS” è stata nominata come “Miglior canzone originale” agli Academy Awards 2017. Più di recente, Timberlake ha pubblicato il suo sesto album in studio “Everything I Thought It Was” contenente 18 nuovi brani tra cui i singoli di successo “Selfish” e “No Angels“. Justin è attualmente impegnato nel suo monumentale “The Forget Tomorrow World Tour” che sta toccando oltre 50 città, segnando il suo ritorno sulla scena mondiale a distanza di cinque anni.

