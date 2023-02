I-DAYS Milano 2023: NOTHING BUT THIEVES sul palco prima di The BLACK KEYS e LIAM GALLAGHER

Continuano le grandi notizie per gli amanti della musica rock: i NOTHING BUT THIEVES, la band alt rock dell’Essex, sarà sul palco di I-Days Milano Coca Cola sabato 1 luglio 2023 per un’unica attesissima data in Italia, esibendosi prima di The Black Keys e Liam Gallagher, co-headliner di una serata imperdibile nel cuore di Milano per gli amanti del rock’n’roll.

I NOTHING BUT THE THIEVES tornano in Italia dopo l’atteso e trionfale sold out sul palco del Fabrique di Milano dello scorso aprile e in questa occasione scalderanno il palco, e il pubblico, prima dei live dei The Black Keys, la band dell’Ohio che ha conquistato quattordici nomination ai Grammy Awards e cinque vittorie, e Liam Gallagher, portabandiera del britpop nel mondo.

I NOTHING BUT THIEVES in estate saranno impegnati in un tour che li vedrà calcare i palchi dei più importanti festival europei e anche agli I-Days Milano Coca Cola porteranno il loro inconfondibile sound alt rock ed i brani di Moral Panic: The Complete Edition, l’album in cui confluiscono Moral Panic II (2021) e Moral Panic (2020), nonché i successi del disco Broken Machine (2017)e dell’album di esordio Nothing But Thieves (2015).

I-DAYS Milano 2023

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.

