I concerti dei MASSIVE ATTACK di Milano, Ferrara e Roma sono cancellati

I Massive Attack hanno annunciato la cancellazione del tour europeo e di conseguenza l’annullamento delle date di Milano, Ferrara e Roma.

Le richieste di rimborso per gli show di Milano, Roma e Ferrara previsti a luglio 2022 potranno essere inoltrate al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto entro il 22 aprile 2022, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

La cancellazione del tour è dovuta ad un problema di salute di un membro della band di Bistrol:

Negli ultimi mesi, un membro dei Massive Attack è stato alle prese con una grave malattia. Siamo lieti di dire che ora è in via di guarigione.

Questo processo è positivo ma anche impegnativo e lungo, il che purtroppo significa che i Massive Attack non sono attualmente in grado di portare a termine gli spettacoli dal vivo programmati per maggio, giugno e luglio 2022.

La band si rammarica profondamente per qualsiasi inconveniente o delusione causata, in particolare al fan con cui è sempre un onore impegnarsi e alla nostra troupe di produzione che, a causa di altri eventi globali, ha già dovuto aspettare così tanto tempo per fare quello che sa fare così bene.

Vi ringraziamo per la pazienza e il supporto. Ci vediamo presto. MA

Ecco il messaggio originale della band:

For the past few months, a member of Massive Attack has been contending with a serious illness. We’re pleased to say that they are now in recovery. This process is positive but also challenging and ongoing, which unfortunately means that Massive Attack are not presently in a position to fulfil our live shows scheduled for May, June, and July 2022. The band deeply regret any inconvenience or disappointment caused – particularly to the fans with whom it’s always an honour to engage, and to our production crew who, owing to other global events, have already had to wait so long to do what they do so well. We thank you for your patience and support. Back soon. MA