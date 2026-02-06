HotWax: in concerto il 22 febbraio al Circolo Magnolia di Milano

Tra le band più promettenti dell’attuale scena alternative e post-punk britannica, gli HotWax arrivano a Milano per l’unica data in Italia con il loro HotShock Tour.

Il trio di Hastings — definito da Rough Trade come “one of the most exciting new bands to watch in the UK right now” — porta dal vivo un mix di energia ruvida, intensità emotiva e presenza scenica che negli ultimi anni li ha messi sotto i riflettori.

Il gruppo sarà protagonista di una data esclusiva al Circolo Magnolia, in co-produzione Mosho Agency e All Things Live Italy. L’appuntamento è per il 22 febbraio 2026.

Sono giovani e feroci, con un’identità sonora già chiarissima: riff abrasivi, ritmiche pulsanti, una voce che passa dall’urgenza al graffio emotivo in una manciata di secondi. Il live dei HotWax non è solo un concerto: è un impatto frontale, un sudore condiviso, un’energia che morde dal primo all’ultimo minuto. La stampa britannica li ha già consacrati come uno dei nomi più incandescenti della nuova scena alternative: zero pose, solo verità ad alto volume.

HOTWAX

Formatisi nel 2021, gli HotWax si muovono rapidamente dai piccoli club alle line-up dei festival britannici più rilevanti: Reading & Leeds, All Points East, The Great Escape, Victorious Festival. Un percorso riconosciuto anche dalle loro aperture a band come Royal Blood, Frank Carter & The Rattlesnakes e Soft Play, che li ha proiettati verso un pubblico sempre più ampio.

Parallelamente, il trio costruisce una presenza solida anche in Europa, con tournée e concerti in città come Berlino, Amsterdam, Parigi, Bruxelles, Varsavia, e partecipazioni a festival extra-UK tra cui il Trebur Open Air (Germania). Il loro nome circola sempre più spesso nelle playlist editoriali e nei magazine internazionali dedicati alle nuove leve dell’alternative.

Con due EP molto apprezzati (A Thousand Times e Invite Me, Kindly) e l’album d’esordio Hot Shock (2025), i HotWax si confermano come una delle realtà più interessanti da seguire nei prossimi anni.