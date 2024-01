HARDCORE SUPERSTAR + WEDNESDAY 13 (plays Murderdolls) a Novembre in concerto a Milano, Roma e Padova

Scalpitate all’idea di passare una serata fra l’hard rock e l’horror punk? Magari con qualche rimando al glam? Hellfire Booking Agency annuncia Hardcore Superstar e Wednesday 13 a Novembre in concerto a Trezzo sull’Adda (Milano), Roma e Padova!

Irrotti sui palchi di tutto il mondo a fine Anni ’90 con un sound che si riferisce a melodic thrash e all’hard rock tipico del pop-metal losangelino, gli Hardcore Superstar sono una conquista considerevole per il panorama glam internazionale. Espugnate numerose nomine agli Swedish Grammi e perfino le lodi di Lemmy dei Motörhead, gli Hardcore Superstar sono ben familiari con le cime delle classifiche, come appurano sold out in ogni angolo del globo e presenze di rilievo a eventi come Metaldays, Summer Breeze, Rock Your Head e Pistoia Blues.

Non solo: a supportare gli Hardcore Superstar sarà Wednesday 13, che suonerà nelle spoglie dei Murderdolls! Wednesday 13 è sia il frontman del progetto omonimo che dei Murderdolls, bruciante duo horror-punk-incontra-l’heavy-metal capitanato con Joey Jordison (Slipknot) prima del suo trapasso. Collaborazioni con DevilDriver, Stone Sour e Lacuna Coil in saccoccia, Wednesday 13 è una mina da solista tanto quanto nei panni dei Murderdolls, come provano presenze a Summer Sonic Fest, Big Day Out, Download e Rock am Ring e palchi condivisi con artisti del calibro Iron Maiden, Guns N’ Roses e Alice Cooper.

Gli Hardcore Superstar e Wednesday 13, per la prima volta nel nostro Paese come Murderdolls dal lontano 2011, arriveranno in Italia per tre date all’insegna dell’hard rock. Fareste meglio a scaldarvi i muscoli!

15 Novembre 2024 | LIVE CLUB, TREZZO SULL’ADDA (MI)

Via Giuseppe Mazzini, 58, 20056 Trezzo sull’Adda (MI)

16 Novembre 2024 | ORION, ROMA

Viale J. F. Kennedy, 52, 00043 Ciampino (RM)

17 Novembre 2024 | HALL, PADOVA

Via Nona Strada, 11 b, 35129 Padova