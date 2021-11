GRETA VAN FLEET: a giugno in concerto a Milano e a Firenze (con i Metallica)

Greta Van Fleet, la band hard-rock americana capitanata da Joshua Kiszka, torna finalmente in Italia per due imperdibili date. Il 9 giugno per I-Days Milano all’Ippodromo Milano Trenno e il 19 giugno per Firenze Rocks alla Visarno Arena di Firenze.

GRETA VAN FLEET



9 giugno 2022 – Milano

Ippodromo Milano Trenno – I-Days Milano 2022



19 giugno 2022 – Firenze + Metallica

Visarno Arena – Firenze Rocks



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/gretavanfleet2022

Partirà il 25 febbraio 2022 da Las Vegas il tour mondiale del gruppo statunitense che li vedrà calcare i migliori palchi di tutto il mondo e i festival estivi più importanti come Heartland Festival in Danimarca e i I-Days e Firenze Rocks in Italia, confermando l’internazionalità dei due appuntamenti italiani più attesi del prossimo anno.

Dopo l’annuncio di Imagine Dragons per la giornata dell’11 giugno e dopo la riconferma di Aerosmith e Foo Fighters per le giornate del 10 e 12 giugno, la line-up di I-Days si chiude con il gruppo che ha riportato in voga il rock, i Greta Van Fleet, come headliner della prima giornata, il 9 giugno 2022.

La band salirà anche sul palco di Firenze Rocks prima dei Metallica per l’ultimo giorno del festival, il 19 giugno 2022. Nei giorni precedenti anche Green Day (16 giugno), Muse (17 giugno) e Red Hot Chilli Peppers (18 giugno).

I biglietti per la giornata di giovedì 9 giugno 2002 a I-Days di Milano saranno disponibili in presale Ticketmaster per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward dalle ore 10:00 di mercoledì 24 novembre. Per la vendita generale i biglietti e gli abbonamenti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 26 novembre.



Per la giornata di domenica 19 giugno 2022 a Firenze Rocks i biglietti e gli abbonamenti sono già in vendita.