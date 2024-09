GOD IS AN ASTRONAUT + Jo Quail in concerto ad Ottobre 2025 a Roma e Milano

Ora che il nuovo album ha raggiunto le onde radio, abbiamo un’altra scusa per riportarli fra noi. Hellfire Booking Agency è felice di annunciare i God Is An Astronaut!

Se c’è una band che ha sempre dimostrato che bastano poche note per attraversare l’universo, sono i God Is An Astronaut. Una dozzina di album in studio venuti al mondo nel corso di due decenni, l’ultimo di cui, «Embers», uscito appena dodici giorni fa tramite Napalm Records, il trio irlandese evoca con maestria viaggi epici al di sopra di ogni descrizione, avvalendosi di post rock da pelle d’oca e progressive ipnotico quanto liberante. Reso ancora più vulnerabile dalla dedica al padre defunto, sutura essenziale nella tessitura della band, la maestosità di «Embers» collega il passato al futuro, facendosi prestare la voce da strumenti tipici dell’Est Asiatico così come da amplificatori Anni ’60 e pedali vintage. Un percorso attraverso generi, individualità, comunità e sperimentazione che solo i God Is An Astronaut saprebbero narrare.

Compositrice e violoncellista virtuosa, Jo Quail è l’unica musicista che potrebbe migliorare la sinfonia dei God Is An Astronaut. Deliziosa, a tratti straziante e tanto fluida quanto intricata nelle sue composizioni, Jo Quail è un contrasto di elementi che apre le porte a un mondo schiacciante quanto intimo, avanguardista quanto classico, ambizioso quanto umile. Un sound che ha messo in ginocchio Hellfest e Royal Festival Hall, ammaliando anche MONO, My Dying Bride ed Emma Ruth Rundle fra i tanti.

Dopo le loro due performance sognanti di quest’agosto, i God Is An Astronaut, avvalsisi del sostegno di Jo Quail, tornano per due appuntamenti toccanti ad ottobre 2025. Credeteci quando diciamo che quest’anno non potrebbe mai volare abbastanza rapidamente.

15 OTTOBRE 2025 | SANTERIA TOSCANA 31, MILANO

Viale Toscana, 31, 20136 Milano

16 OTTOBRE 2025 | LARGO VENUE, ROMA

Via Biordo Michelotti, 2, 00176 Roma