GOD IS AN ASTRONAUT: ad agosto in concerto a Francavilla al Mare (CH) e a Brescia

Dopo due date fenomenali questo settembre, Hellfire Booking Agency è felice di annunciare i God Is An Astronaut!

Se in oltre vent’anni di carriera c’è qualcosa che abbiamo imparato dei God Is An Astronaut, è che senza di loro l’intero universo non sarebbe lo stesso. Quartetto strumentale irlandese fra i più sperimentali del loro genere, i God Is An Astronaut spaziano con tatto, energia e notevole proliferazione compositiva fra post rock e ambient, con ricchezze e profondità emotive oltre lo spazio e il movimento. Illustrazioni soniche e luminescenze mozzafiato, i God Is An Astronaut sono un viaggio simile alla trance, meditazione e medicazione per il sé più profondo guidate da un talento sbaragliante e una creatività inarrivabile. I God Is An Astronaut torneranno a far sognare il nostro Paese per due date esclusive quest’estate, al Frantic Fest e alla Festa di Radio Onda d’Urto.

Due occasioni uniche per attraversare il mondo in una notte.

GOD IS AN ASTRONAUT

15 AGOSTO 2024 | FRANTIC FEST, FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tikitaka Village, Contrada Valle Anzuca

16 AGOSTO 2024 | FESTA DI RADIO ONDA D’URTO, BRESCIA

Area Feste Sant’Eufemia