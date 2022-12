GOD IS AN ASTRONAUT: a Settembre 2023 in concerto a Torino e Foligno (Perugia)

Forti di un incredibile tour italiano la scorsa estate, Hellfire Booking Agency è felice di riconfermare i God Is An Astronaut!

Uno dei gruppi strumentali sperimentali più conosciuti dell’universo, i God Is An Astronaut vantano una carriera spettacolare che attraversa più decenni e tesse un paesaggio sonico etereo ed emotivo. Post rock atmosferico, i God Is An Astronaut sono un’esplorazione ricca e toccante a tratti aspra e gravosa, un’illustrazione sonora che accompagna l’ascoltatore in un viaggio in una galassia vicina. E credeteci, sarà un’esperienza indimenticabile.

I God Is An Astronaut torneranno fra noi a settembre dell’anno prossimo per due date a dir poco magiche a Torino e Foligno. Non mancate.

21 Settembre 2023 | Hiroshima Mon Amour, TORINO

Via Carlo Bossoli, 83, 10135 Torino

Evento FB: https://www.facebook.com/events/956937744781976/

Biglietti: https://www.mailticket.it/manifestazione/HW30/god-is-an-astronaut

22 Settembre 2023 | Auditorium San Domenico, FOLIGNO

Via Federico Frezzi, 6/8, 06034 Foligno (PG)

Evento FB: https://www.facebook.com/events/2852959051493655/

Biglietti a questo link > https://bit.ly/3uLeNDF