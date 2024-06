Gli eroi del post-punk VIAGRA BOYS a settembre in concerto a Roma e Trento

Gli eroi del post-punk svedese V**gra Boys (** = ia per i filtri antispam) hanno rivelato le date del loro tour estivo che farà tappa in Italia a settembre in occasione di due imperdibili appuntamenti. La band sarà in concerto sabato 14 settembre a Spring Attitude Festival di Roma e domenica 15 settembre al Poplar Festival di Trento.

V**GRA BOYS

14 settembre 2024 – Spring Attitude Festival – Roma

15 settembre 2024 – Poplar Festival – Trento

Disponibili sia gli abbonamenti che i biglietti per le singole giornate di festival su DICE.fm.

C’è chi dice che i V**gra Boys siano uno specchio in grado di mettere in luce l’assurdità dell’esistenza e le illusioni della realtà, un giudizio contorto sulla società occidentale guidato da un basso incalzante, una festa esagerata 24 su 7 sull’autostrada dell’acido. O forse, più che altro, una cruda critica alla mascolinità moderna, che offre narrazioni di evasione prive di qualsiasi forma di autoconservazione; come un’oscura porta di un vicolo sul retro della psiche umana.

Metafore a parte, i V**gra Boys sono un sestetto inarrestabilmente crudo, composto da musicisti jazz di formazione classica, tatuatori amanti del karaoke e veterani della scena hardcore, che sfornano suoni spastici e pulsanti dagli inferi della musica rock contemporanea – una forza maggiore di punk travolgente dei tempi che furono, disco PTSD e kraut potenziato sinteticamente. Il cantante e frontman Sebastian Murphy, un po’ Iggy Pop e un po’ Hank Williams, incarna tutto ciò che i V**gra Boys rappresentano in ultima analisi: un’azione frammentata e forse disillusa, avvolta e tenuta insieme da una spavalderia inestinguibile, da apparizioni esplosive e da un songwriting pieno di risorse.