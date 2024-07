GIULIO WILSON & INTI-ILLIMANI tornano dal vivo in Italia per le date estive di AGUA WORLD TOUR

Giulio Wilson e gli Inti-Illimani, dopo il grande successo da tutto esaurito del precedente tour mondiale, si esibiranno da Nord a Sud Italia per gli ultimi appuntamenti di AGUA WORLD TOUR: il cantautore toscano e il celebre gruppo cileno si esibiranno nelle principali città del nostro Paese con brani di repertorio e le canzoni del loro nuovo disco AGUA, acclamato da fan e dalla critica, che pone attenzione sulle problematiche ambientali e sociali attuali.

Questi gli appuntamenti di AGUA WORLD TOUR, prodotto da IMARTS

10 LUGLIO CRESPINO DEL LAMONE (FI) per Estate Marradese (Chiedi chi sono gli Inti-Illimani)

11 LUGLIO SUZZARA (MN) – evento esclusivo su prenotazione

12 LUGLIO BOLOGNA per Dimondi festival

17 LUGLIO LUGO (RA) per La Milanesiana

18 LUGLIO CASERTA

19 LUGLIO PAESTUM (SA)

21 LUGLIO MANCIANO (GR) per Street Festival

24 LUGLIO BERGAMO

25 LUGLIO VERBANIA

27 LUGLIO CAGLIARI per Rocce Rosse Blues

2 AGOSTO MELPIGNANO (LE)

3 AGOSTO VIESTE (FG) – evento a ingresso gratuito

5 AGOSTO CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

6 AGOSTO ALGHERO

7 AGOSTO MESSINA

10 AGOSTO AVELLINO

Le date del 10 luglio a Crespino del Lamone (FI), del 17 luglio al Pavaglione di Lugo (RA) e del 19 luglio a Paestum (SA) sono appuntamenti speciali che rientrano nell’ambito dell’iniziativa Chiedi chi sono gli Inti Illimani: protagoniste saranno le sonorità acustiche e gli strumenti tradizionali del gruppo cileno che incontrano i suoni e le parole di Giulio Wilson. Concerti intesi come momenti di condivisione, anche per sensibilizzare il pubblico a problematiche care agli artisti attraverso le meravigliose canzoni dell’album di inediti AGUA di Giulio Wilson & Inti-Illimani, disco accolto e applaudito da pubblico e critica, contenente tredici tracce in italiano e in spagnolo. Un progetto artistico realizzato tra Firenze in una fase compositiva pre-incisione e registrato a Santiago del Chile; una proposta artistica inedita, coordinata dal discografico Paolo Maiorino, di due mondi solo apparentemente lontani e diversi tra loro, dove le sonorità tradizionali e ricche della musica andina abbracciano suoni e parole del cantautorato alternativo italiano, tanto da coniugare un nuovo stile – certamente inedito in termini musicali e di contenuti – per il gruppo cileno, tra i più conosciuti al mondo.