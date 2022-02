GIANLUCA GRIGNANI: 25 anni de “La Fabbrica di Plastica” in concerto il 15 Ottobre a Milano

In occasione dei venticinque anni de La Fabbrica di Plastica, il suo secondo album, Gianluca Grignani sarà sul palco del Mediolanum Forum di Assago (MI) per un concerto che si preannuncia come una grande celebrazione della musica rock italiana, con l’esecuzione integrale del disco e tutti i grandi successi del cantautore elettrico.

GIANLUCA GRIGNANI

La Fabbrica di Plastica and only the best

Sabato 15 Ottobre 2022 – MILANO

Assago (MI), Mediolanum Forum – via Giuseppe di Vittorio, 6

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/grignani2022

La Fabbrica di Plastica, pubblicato il 20 maggio 1996 su etichetta Polygram, al momento dell’uscitafu accolto con critiche contrastanti, disorientando il mercato e il pubblico del cantautore proprio per il carattere sperimentale e rock dell’opera, che sembrò allontanarlo dallo stereotipo di tipico cantante pop italiano del debutto Destinazione Paradiso.

Ernesto Assante lo descrisse su Repubblica come «[…] un disco elettrico e a tratti duro, nel quale il velo della melodia, che pure resta il cuore delle canzoni di Grignani, viene strappato spesso da chitarre distorte e arrangiamenti “psichedelici”, nei quali i testi parlano spesso d’amore (Fanny), molto più spesso sono personali, legati alle esperienze degli ultimi anni (ed è il caso di Il mio peggior nemico, Rok star, ma anche di La vetrina del negozio di giocattoli o + famoso di Gesù).»

Sul Corriere della Sera Mario Luzzatto Fegiz, scrisse «[…] Qui invece si scatena con sonorità rock, roba da Timoria e da Litfiba. Si scopre così che il ragazzo si esprimeva così solo per penuria di mezzi, ma che il suo sogno era in rock. Lui nega di essere cambiato, sostiene di aver lavorato con maggiore libertà. Cosa propone Grignani? Diciamo un viaggio alla ricerca della propria identità, ma senza una eccessiva dissociazione dal reale. Disco per molti versi sorprendente nei suoni e nei contenuti: sicuramente terrà banco per i prossimi mesi.»

Alessandro Rosa su La Stampa scrisse «Chitarre a profusione, chitarre cattive e aggressive, arrochite e lancinanti, dominano le canzoni elettriche, inquiete, irrispettose (+ famoso di Gesù) volte a dipingere una visione personale delle contraddizioni della vita, il rifiuto e la fuga del mondo artificiale, al pericolo dell’omologazione. Un disco nervoso, dall’anima melodica ma vestito di potenti e cupi riff. Ma alla fine completo e uniforme, bello.»

Nel 2013 la title track La Fabbrica di Plastica viene incoronata da un sondaggio rivolto ai lettori di Rolling Stone come «miglior brano rock italiano di sempre».

«Grazie a tutti per questi anni… Ma questo è solo l’inizio!» – Gianluca Grignani

GIANLUCA GRIGNANI

La Fabbrica di Plastica and only the best

Sabato 15 Ottobre 2022 – MILANO

Assago (MI), Mediolanum Forum – via Giuseppe di Vittorio, 6



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/grignani2022



Poltronissima: € 60,00 + prev.

Poltrona: € 50,00 + prev.

Anello A 1 Settore: € 60,00 + prev.

Anello A 2 Settore: € 50,00 + prev.

Tribuna Gold: € 40,00 + prev.

Anello B Numerato: € 35,00 + prev.

Anello C Numerato: € 30,00 + prev.