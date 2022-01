GHOST: la band capitanata da Papa Emeritus IV in concerto il 5 Maggio a Milano

GHOST annunciano finalmente il loro nuovo tour! 23 rituali in 14 nazioni per gli show più imponenti che la band abbia mai tenuto in Europa e Regno Unito.



Uno dei gruppi che più hanno saputo unire sotto un unico vessillo fan dai più disparati gusti musicali e forte di una formula originale che lo ha portato a vincere un Grammy, sarà nel nostro paese per un’unica grande data il 5 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Milano.



Ad affiancare la formazione svedese capitanata da Papa Emeritus IV ci saranno gli inglesi UNCLE ACID AND THE DEADBEATS e il duo americano TWIN TEMPLE.

“Imperatour Europe 2022”

GHOST

+ UNCLE ACID AND THE DEADBEATS

+ TWIN TEMPLE



05 maggio 2022 – Mediolanum Forum – Milano



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/ghost2022

Prezzo del biglietto in prevendita a partire da € 42,00 + d.p.