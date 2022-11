GAZZELLE in concerto allo Stadio Olimpico di Roma il 9 giugno 2023

9 GIUGNO 2023, STADIO OLIMPICO DI ROMA: una data e un luogo speciali per l’unico grande concerto che vedrà GAZZELLE protagonista il prossimo anno.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3DCOB27

oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/gazzelle

Prevendite online a partire dalle ore 14.00 di lunedì 7 novembre

Una tappa importante per la carriera live dell’artista, partita nel 2017, per intraprendere un percorso che negli ultimi 6 anni l’ha visto calcare tutti i palchi della sua Roma: dal Monk Club all’Ex Dogana, dall’Atlantico Live al Palazzo dello Sport, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica fino all’Ippodromo delle Capannelle quest’estate nel corso del Rock in Roma, con oltre 25.000 presenze.

Il 2023 è per Gazzelle l’anno di cantare insieme ai suoi fan come in un grande raduno, un’occasione per festeggiare gli anni, le lacrime e i sorrisi condivisi con il suo pubblico, in un luogo maestoso, simbolo di aggregazione e forti emozioni per la città eterna: lo Stadio Olimpico.

GAZZELLE

9 Giugno 2023 – ROMA – Stadio Olimpico

ph. Leonardo Mirabilia e Nicole Verzaro_b