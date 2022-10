FUTURE ISLANDS a Novembre in concerto a Roma e Milano

RADAR Concerti presenta FUTURE ISLANDS. La band synth-pop capitanata dal carismatico frontman Samuel T. Herring, dopo migliaia di concerti e dopo aver suonato ai più importanti festival del mondo, come Primavera Sound, Glastonbury, Coachella e Sziget Festival, torna in Italia il 3 novembre al Largo di Roma e il 4 novembre al Fabrique di Milano, biglietti in vendita solo su DICE.fm, per presentare dal vivo l’ultimo album AS LONG AS YOU ARE, uscito il 9 ottobre 2020 per 4AD.



Dopo il virale successo del brano Seasons (Waiting on you), definito best song of 2014 da Pitchfork, The Guardian e NME, parte del quarto album Singles, che insieme al successivo The Far Field l’ha portato al riconoscimento mondiale, il gruppo di Baltimora ha pubblicato a ottobre 2020 As Long As You Are.

Il disco, viaggiando su binari electro-pop contaminati da suoni 80s, ha confermato i consensi di pubblico e critica costruiti in anni di successi e di tour in tutto il mondo.



Il 3 novembre al Largo di Roma e il 4 novembre al Fabrique di Milano i Future Islands, biglietti disponibili solo su DICE, saranno ancora una volta i protagonisti di uno spettacolo imperdibile e immergeranno il pubblico in un’indimenticabile atmosfera dalle sonorità synth-pop e new wave.



PREVENDITE SOLO SU DICE

03/11 Roma: https://link.dice.fm/j9ea7f2c4262

04/11 Milano: http://link.dice.fm/OnL7xV1wmgb