FRANZ FERDINAND: a Marzo 2022 in concerto a Padova e Milano

Annunciate le date del Hits to the Head tour 2022 del gruppo indie rock scozzese capitanato da Alex Kapranos, che farà tappa in Italia il 23 marzo 2022 al Gran Teatro Geox di Padova e il 24 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Milano.

FRANZ FERDINAND – TOUR 2022

23 MARZO 2022 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

24 MARZO 2022 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/franzferdinand22

– Prevendita My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 10 novembre

– Vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 12 novembre

Il 2 novembre è stato pubblicato il nuovo singolo inedito Billy Goodbye, in perfetto stile Franz Ferdinand, con sonorità pop e richiami art rock, che anticipa il primo Greatest Hits dal titolo Hits To The Head in uscita l’11 marzo 2022 per Domino. La raccolta conterrà, oltre al nuovo brano, anche un altro inedito dal titolo Curious. Entrambe le canzoni sono state prodotte da Alex Kapranos, Julian Corrie e Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys).

La band scozzese, il cui sound è stato definito da loro stessi come “musica per far ballare le ragazze”, ha raggiunto il successo dal primo album omonimo, Franz Ferdinand, contenente la hit Take Me Out che li ha portati ai vertici delle classifiche mondiali.

Con oltre 10 milioni di copie di dischi vendute, 1,2 miliardi di stream, 14 platini, vittorie a Brit, Ivor Novello e Mercury Prize Awards, nomination ai Grammy e oltre 6 milioni di biglietti venduti per i loro incredibili concerti, i Franz Ferdinand finalmente tornano in tour per far ballare e saltare di nuovo il loro pubblico con i più grandi successi di una intera carriera.

Posto Unico in piedi – € 36,00 + diritto di prevendita

Tribuna non numerata – € 36,00 + diritto di prevendita



Parterre in piedi – € 35,00 + diritto di prevendita

Anello A numerato: € 40,00 + diritto di prevendita

Anello B Gold numerato: € 40,00 + diritto di prevendita

Anello B non numerato: €35,00 + diritto di prevendita

Anello C centrale non numerato: € 30,00 + diritto di prevendita



