Concerti

FRANCESCO RENGA: parte ad ottobre il nuovo tour “Live Teatri 2026”

In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”Francesco Renga annuncia “LIVE TEATRI 2026”, il nuovo tour, prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani.

A seguito dell’ultima tournée ANGELO–VENTIFrancesco Renga torna live in venue più intime, ripercorrendo i maggiori successi della sua discografia.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4ru8oIg

Francesco Renga è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo (24–28 febbraio 2026) con il brano “Il meglio di me”, una fotografia sincera e intensa di un momento significativo dell’artista, che attraverso un’intima riflessione sul proprio percorso di crescita si confronta con fragilità e paure per imparare a gestirle senza trasferirle sugli altri; nella serata di venerdì 27 febbraio, dedicata alle cover, Francesco Renga si esibirà insieme a Giusy Ferreri in “Ragazzo solo, ragazza sola”, versione del capolavoro di “Space Oddity”, cantata in italiano da David Bowie con testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970, in un emozionante omaggio a Bowie, a dieci anni dalla sua scomparsa, e al grande paroliere della musica italiana, Mogol. Con questa partecipazione al Festival si apre una nuova fase nella storia del cantautore, che ha da poco firmato con Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.

LIVE TEATRI 2026

03 ottobre 2026 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

07 ottobre 2026 – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO 

09 ottobre 2026 – ROMA – TEATRO BRANCACCIO 

17 ottobre 2026 – BARI – TEATRO TEAM 

23 ottobre 2026 – LEGNANO (MI) – TEATRO GALLERIA

25 ottobre 2026 – FIRENZE – TEATRO VERDI 

28 ottobre 2026 – MANTOVA – TEATRO PALAUNICAL 

30 ottobre 2026 – BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY

31 ottobre 2026 – TORINO – TEATRO COLOSSEO 

03 novembre 2026 – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

06 novembre 2026 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

