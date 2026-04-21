FRANCESCO DE GREGORI in autunno 20 concerti intimi a Roma e Milano per “Nevergreen (Perfette sconosciute)”

Dopo il successo della residenza del 2024 al Teatro Out Off di Milano, FRANCESCO DE GREGORI torna ad esibirsi live con “Nevergreen (Perfette sconosciute)”, una serie di concerti intimi che accompagneranno gli spettatori in un viaggio attraverso le canzoni meno conosciute del vasto repertorio del cantautore.

Questa volta la residence sarà doppia: dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di ROMA e dal 25 novembre ritornerà al Teatro Out Off di MILANO.

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L’intimità dei due teatri, come già successo all’Out Off nel 2024, creerà un’atmosfera ogni sera irripetibile.

Francesco De Gregori sarà accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Primiano Di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (piano e tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni). Coriste Francesca La Colla e Cristina Greco.

Martedì 27 ottobre

Mercoledì 28 ottobre

Giovedì 29 ottobre

Sabato 31 ottobre

Domenica 1 novembre

Martedì 3 novembre

Mercoledì 4 novembre

Venerdì 6 novembre

Sabato 7 novembre

Domenica 8 novembre

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4tsTnI4

Mercoledì 25 novembre

Giovedì 26 novembre

Sabato 28 novembre

Domenica 29 novembre

Martedì 1 dicembre

Mercoledì 2 dicembre

Venerdì 4 dicembre

Sabato 5 dicembre

Domenica 6 dicembre

Martedì 8 dicembre

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Questa serie di concerti rappresenta un’occasione per il pubblico di vivere un’esperienza musicale in un ambiente raccolto, con una capienza limitata per ogni serata. La scaletta sarà sempre diversa permettendo di scoprire o riscoprire alcuni capolavori nascosti del repertorio, canzoni affascinanti, raramente proposte dal vivo.

Dallo spettacolo “Nevergreen (Perfette sconosciute)” del 2024è stato tratto un documentario con la regia di Stefano Pistolini presentato alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.